Михал Шлезингр: "У русских нет желания ничего менять"

Чешский биатлонист Михал Шлезингр высказал мнение, что российская сторона не предпринимает никаких действий в борьбе с проблемой допинга. Спортсмена попросили прокомментировать сообщения в социальных сетях Дмитрия Губерниева и болельщиков российских биатлонистов.

– Это обычное отношение русских, – цитирует iDNES.cz Шлезингра. – У них нет желания ничего менять. Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучше всего, а другим дать взятку. ВАДА также не видит никакого прогресса России в отношении допинговой проблемы.