Михал Шлезингр: "У русских нет желания ничего менять"

Чешский биатлонист Михал Шлезингр высказал мнение, что российская сторона не предпринимает никаких действий в борьбе с проблемой допинга. Спортсмена попросили прокомментировать сообщения в социальных сетях Дмитрия Губерниева и болельщиков российских биатлонистов.
– Это обычное отношение русских, – цитирует iDNES.cz Шлезингра. – У них нет желания ничего менять. Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучше всего, а другим дать взятку. ВАДА также не видит никакого прогресса России в отношении допинговой проблемы.
Пушкарь в теме
а у тебя нет никакого желания заткнуть свой поганый язык куда подальше,чучело!
00:21
mobile_actor
Ситуация с массовым самоснятием российских легкоатлетов с соревнований в Оренбурге после получения информации о возможном допинг-контроле показывает, что Шлезингр прав: в России пока нет желания что-то менять.
20:29 26 января
Урфин_Я
"Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучше всего..." Тебя-то явно привлекают как раз! Балобол из тебя куда более высококлассный, чем биатлонист. Так что работай помелом дальше, отрабатывай не взятку. Биатлон тебя дождется, а языком почесать - когда еще такой случай выдастся?!
20:12 26 января
SSNA7
Beard_____Отличный руководитель! Сразу и тыкать перестал! И спасибо, что не указали, куда мне идти! Руководитель всё же, негоже...! Вот всем бы такого! И советы это я по ошибке дал, за что приношу искренние извинения!
17:50 26 января
twin96
Ради бога пусть чехи что хотят то и делают, пусть то своей ненависти захлебнутся. Но мы подстраиваться под них не будем. Уже прошли такое. И уж тем более что то делать что им понравиться. Чешский плеер ты несешь бред. Не миша лукавит не счет того что русские н чего не делают. Просто мы не делаем того, что им хочеться
17:22 26 января
sarkis1957
Czechplayer______________ С 1968 г. большая часть чехов в душе просто ненавидит россиян. И до сих своего отношения не поменяла. Шлезингр и Коукалова как раз из их категории. Увы, поколение Милоша Земана сходит с исторической арены. Поэтому байки нам здесь рассказывать не надо.
17:07 26 января
streletc1783
Мне стыдно за шланзигера.Как быстро из человека можно превратится в животное с нац.убеждениями.То что он жрёт допинг понятно по его скачкам в результатах.Главное отвлечь внимание.
16:33 26 января
Beard
SSNA7........слава Богу,у меня есть возможность игнорировать советы таких как Вы,хорошо налаженный бизнес функционирует сам,ему мешать не надо.Задача руководителя,это организация работы управляющего персонала,а не контроль за работой станка.Не учите сапожника тачать сапоги.По поводу Вашей обиды,я с Вами в дискуссию не вступал.Мой комментарий был риторическим,он Вашего ,как впрочем и чьего бы то ни было ответа не требовал.Однако,Вы по каким-то непонятным причинам решили,что Вы имеете право давать мне совет.Вы ошиблись,поэтому и не обижайтесь,скажите спасибо,что Вам не указали направление, в котором Вам следует двигаться.
14:38 26 января
vitvk
Господа! Взятки берут все. Только называют это по-разному. На счет Запада,примеры далеко ходить не надо - УЕФА, ФИФА,ИААФ,польская таможня. Принцип * ты мне- я тебе* придуман не вчера.еще до нашей эры консулы и фараоны мазали ладошки маслом,чтоб не было мозолей. Какие бы санкции не вводились на протяжении веков - взятка остается самым легким и удобным решением проблеммы. Пусть чех почитает историю. Его потуги связаны с обидой,как и всех чехов, на Россию. Раньше была Чехословакия в самом центре Европы,с которой все считались. Теперь просто Чехия - осколок, про который напоминают такие шлезенгры...Как и Литва,Латвия и тп
14:28 26 января
SSNA7
Beard_____Уважаемый, оскорблять другого человека, даже не зная его лично - это болезнь. Во-первых, на жизнь мне, слава Богу, хватает с большим запасом. Я своё уже заработал. Личная яхта не нужна, всё остальное я могу позволить себе купить. Во-вторых, я вижу, как Вы руководите 351 сотрудником, посиживая на сайте и комментируя статьи. Вы бы лучше больше времени работе уделяли, прокуратуре, а не обвиняли других людей почём зря. Думаю, Вам после этого 351 сотрудник сказал огромное спасибо...
13:43 26 января
Beard
Beard SSNA7 Beard______"а мы их этими взятками кормим". Так начните с себя, уважаемый. Я вот лично никого ничем не кормлю. И на жизнь при этом не жалуюсь......знаешь, когда под прокурорской крышей тебя начинают прессовать,ты обращаешься с жалобой на действия сотрудников в вышестоящую прокуратуру,а они сбрасывают материл для проверки в ту же прокуратуру на действия чих сотрудников ты же и пожаловался.Как ты думаешь что дальше?Дальше тебе заблокируют работу предприятия,не важно каким образом,работа остановиться,люди остаются без работы,предприятие начинает терпеть убытки.Если договоришься,дадут дышать,нет-будешь банкротом.А ты,я так понимаю, живешь от аванса до зарплаты.
13:36 26 января
Beard
SSNA7 Beard______"а мы их этими взятками кормим". Так начните с себя, уважаемый. Я вот лично никого ничем не кормлю. И на жизнь при этом не жалуюсь........может и живешь,может и не жалуешься.Может у тебя принцип такой:"не жалуйся на жизнь-могло не быть и этого".А у меня 351 сотрудник трудится,и зарплату получают,и семьи кормят.И что такое,когда у тебя начинают отжимать бизнес через налоговые проверки,ты понятия не имеешь.Только в газетах можешь прочитать.
13:22 26 января
Beard
HMR346 Уважаемый Beard. А глаза Вам на это открыл, я так полагаю, только Михал Шлезингр........................из моего комента следует только одно,что в мире уже абсолютно все знают по каким принципам живёт Россия.А мне глаза открывать не надо,мне 52 года,и с 1989 у меня свой бизнес,и как строятся отношения в нашей стране между чиновниками и бизнесменами мне рассказывать не надо.Я сам кому хочешь мастер класс проведу.
13:17 26 января
Czechplayer
Don Miguel ____ Плюсую Вам, очень умно сказано. Вот если бы побольше таких высказываний было, к нам бы лучше относились. А так на одного умного 20 недоумков приходится. И какое у иностранцев мнение должно быть после этого...
12:46 26 января
Czechplayer
Кстати, в чешской прессе с недавних пор начали освещать позорные высказывания наших недоумков против чешского биатлона и в частности Габриэлы. До этого в Чехии многие симпатизировали нашим: Шипулину, Бабикову точно знаю. Но даже эти люди, очень лояльные к России, поменяли мнение и уже никогда не будут поддерживать наших.
12:43 26 января
Don Miguel
Ну, на чеха помои полились. А кто привел хоть один довод, что он врет? Он говорит то, что видит. Или наши чинуши что-то сделали, а никто не заметил? Так расскажите, чинуши ничего не говорят, только что они - белые и пушистые, ничего не было, нет и быть никогда не будет. И это иностранных спортсменов возмущает. Не только чеха.
12:38 26 января
Czechplayer
Ха, Миша уже разобрался в нашем менталитете. Если честно, сказано все абсолютно в точку. Даже петицию наши не подписали, хотя там ни слова о России нет, как все уже заметили. А взятки... мы все об этом знаем. Чехи после летних выборов в Кишиневе наверное тоже догадались.
12:37 26 января
кубань чемпион
Интересно. "борода" заткнется, когда его, как "гнома" за бороду схватят? Одна беда у Шлюхензенгера нет "друзей" в федерации , вердикт будет, не два месяца))
12:35 26 января
кубань чемпион
ЧЁрт, Шлюхазенгер, совсем "загнался")) Уже во взяточничестве "прогрессивное человечество" обвиняет. Так завтра и про Трампа скажет, что он подкупил избирателей.
12:30 26 января
Don
Beard, про то, что в Европе не берут взятки это тебе тоже чех рассказал?))))
12:15 26 января
SSNA7
Beard______"а мы их этими взятками кормим". Так начните с себя, уважаемый. Я вот лично никого ничем не кормлю. И на жизнь при этом не жалуюсь...
12:05 26 января
Jean Reno
Смешно будет мотреть на чехов, когда кто-то из них попадется на допинге. Вот не верю, что они за 5 лет вдруг все так взлетели! Перепроверят какую-нибудь чешскую пробу -цатилетней давности. И штраф 1 млн евро, как они же приедлагают, разорит федерацию чешкого биатлона..
12:04 26 января
gayduk
Ну что за сволочи эти чехи!
11:59 26 января
HMR346
Уважаемый Beard. А глаза Вам на это открыл, я так полагаю, только Михал Шлезингр
11:56 26 января
Izmegul
он взятку чтоль выпрашивает?
11:54 26 января
shu111
Не вижу ни малейшей реакции и желания что-либо менять в системе терапевтических исключений. Квиты, миша.
10:35 26 января
Beard
Что сказать,чего у нас не отнять,так это наш менталитет.В России всё решает взятка,и пусть кто-то мне возразит.Наши чинуши живут за счёт взяток,а мы их этими взятками кормим,а они вышестоящих,и так с самого низа аж до Улюкаева.только один "сам" не берёт,ему и так уже всё давно принадлежит.А в Европе не берут,и у наших чиновников ступор,решать проблемы без взяток они не могут.Точка.
10:34 26 января
HMR346
Михал. Иди лучше тренируйся...полезнее будет
10:14 26 января