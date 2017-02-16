Мартин Йиранек: "Надеюсь, конфликт между Чехией и Россией в биатлоне не перенесется на футбол"

Бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек в интервью "СЭ" отметил, что следит за чемпионатом мира по биатлону, на котором ранее разгорелся скандал с чешской командой. Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза обвинил российских болельщиков в том, что они угрожают его спортсменам. Сегодня "Ростов" принимает пражскую "Спарту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

– Биатлоном интересуетесь?

– Да. Нужен прогноз на мужскую индивидуальную гонку? (смеется)

– Нет-нет. Наверняка слышали о разгоревшемся скандале, когда чешская сборная рассказал об угрозах со стороны российских болельщиков. Может такое случиться, что негативная реакция перенесется и на футбол?

– Надеюсь, этого не произойдет. Матчи должны пройти без эксцессов и при взаимном уважении сторон. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Йиранека