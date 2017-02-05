17:56 5 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на тренировке сборной Франции

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Сборная Франции завершила тренировочный сбор перед чемпионатом мира-2017, который проходил в Италии, сообщает ledauphine.com. Команда провела два контрольных старта. Спортсмены сначала выступили в стрелковых соревнованиях, по итогам которых был сформирован стартовый протокол на гонку преследования.

Преследование выиграл Мартен Фуркад, вторым стал Фабьен Клод, третим - Симон Фуркад. Сегодня команда отправится в Хохфильцен, где 9 февраля стартует чемпионат мира. Лидер команды полетит в Мюнхен, где примет участие в мероприятии одного из спонсоров, а затем присоединится к сборной.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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кубань чемпион

Поздравляем Мартена Фуркада, с победой в первенстве цеха по производству унитазов. Судя по второму призеру. Кто такой Клод?

23:12 5 февраля

staerswimmer23

легко, на классе! поздравления всей тройке. а самое главное для чмоки и голштинца ни одного русского даже в десятке нет

19:58 5 февраля

shu111

в пруду победил мононуклеоз

18:43 5 февраля

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