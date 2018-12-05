Максим Цветков: "Хорошо выступить на Кубке России будет сложно"

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков рассказал, какие задачи перед собой ставит на первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске. Он признался, что у него сейчас далеко не самая лучшая форма.

– Точно приму участие в двух личных гонках – спринте и мега масс-старте, – цитирует "ЮграМегаСпорт" Цветкова. – Насчет эстафеты пока не уверен, 10 декабря у меня уже запланирован тренировочный сбор в Австрии, не знаю, успею ли поучаствовать в эстафете.

Я понимаю, что сейчас, когда моя форма, так скажем, далека от идеальной, хорошо выступить будет сложно. Поэтому сейчас старты носят проверочный характер. В Новосибирске я тренировался полторы недели, и сейчас, через Кубок России есть простартоваться, разгоняться , решать задачи и смотреть, что делать дальше. Если бы я для себя просто вел подготовку к чемпионату России, все было бы неоднозначно. Ведь не было бы стартов. А как зимой без стартов? Я вообще не помню в своей карьере моментов, чтобы я так долго не стартовал. Поэтому все равно стартовать нужно, пробовать, наблюдать за динамикой. Назовем это стартами для коррекции.

Конечно, это совершенно не тестовые соревнования и не контрольные тренировки, это первые официальные старты. Я прекрасно это понимаю. И ребята настроены серьезно. Но при этом я отдаю себе отчет, что за 10 дней невозможно полностью изменить форму, в которой находишься. Я не могу сказать, что она плохая, но далеко не оптимальная и требует доработки.