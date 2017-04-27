Максим Цветков: "Думаю, ЦСКА опередит "Зенит"

Чемпион мира-2017 в эстафете Максим Цветков отметил, что ЦСКА сложно будет бороться со "Спартаком" за чемпионство, однако "Зенит" армейцы опередить должны.

– Я думаю, он опередит "Зенит", но очень разочарован, что "Спартак" оторвался от ЦСКА на такое количество очков. Мне кажется, сложно будет навязать им борьбу, – цитируют Цветкова "Известия".

– Планируете посетить 30 апреля дерби ЦСКА – "Спартак"?

– К сожалению, в этот день я еще не вернусь из отпуска. Меня приглашали – я очень хотел посетить игру. Вообще, очень редко бываю на футболе и даже ни разу еще не был на новом домашнем стадионе ЦСКА.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.