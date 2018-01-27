15:33 | Биатлон

Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - третий

Александр ЛОГИНОВ. Фото СБР
Александр ЛОГИНОВ. Фото СБР
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Россиянин Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы. Вторым стал болгарин Красимир Анев. Тройку замкнул еще один россиянин Евгений Гараничев.

Это первая золотая медаль для российской команды на проходящем в Италии чемпионате Европы.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. ЛОГИНОВ (Россия) - 32.22,1 (2 шт. круга)

2. Анев (Болгария) - отставание 27,6 (0)

3. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.10,7 (3)

4. Кристиансен (Норвегия) - 1.15,1 (3)

5. М. Крупчик (Чехия) - 1.16,1 (1)

6. С. Фуркад (Франция) - 1.17,0 (2)...

19. МАЛЫШКО (Россия) - 2.27,3 (5)

20. ШОПИН (Россия) - 2.37,5 (2)

21. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.42,0 (4)...

29. ЛАТЫПОВ (Россия) - 3.49,3 (3)

Чемпионат Европы. Мужская гонка преследования. Логинов - первый! 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Sinaron

На обсуждение со всех щелей полезли укропитеки и прибалтоны.

19:47

sarkis1957

Доктор со стажем___________ А ты пойди, у него спроси. Или боишься по еб...у получить?

19:40

Don Miguel

В комментариях опять вылезли одни скоты...

19:34

Доктор со стажем

Логинов опять допинганул?

19:20

slovogospoda

Комментарии можно и не читать ...в большинстве своем у некоторых они просто записаны на диктофон заранее судя по всему..:)))

18:20

alex160554

Выигать у середнячков не такая уж большая заслуга. Где был бы Логинов и иже с ним, участвуй в гонке Фуркад, Бе и прочие?

17:44

Жора_Фридман

приподнялись с колен?

17:35

FINIX

гараничев летел всю гонку как ошпаренный. с трудом представляю себе, что это гуарана.

17:11

Serenky25

Ой..не туда.

16:16

Serenky25

А банан в мини-баре? Это что? Намек?

16:16

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

УРААААААААААААА!!!! Допингёр всех времён и народов намыл -- таки золотишко.....

15:38

shpasic

поздравления всей тройке!))

15:35