Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - третий

Россиянин Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы. Вторым стал болгарин Красимир Анев. Тройку замкнул еще один россиянин Евгений Гараничев.

Это первая золотая медаль для российской команды на проходящем в Италии чемпионате Европы.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. ЛОГИНОВ (Россия) - 32.22,1 (2 шт. круга)

2. Анев (Болгария) - отставание 27,6 (0)

3. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.10,7 (3)

4. Кристиансен (Норвегия) - 1.15,1 (3)

5. М. Крупчик (Чехия) - 1.16,1 (1)

6. С. Фуркад (Франция) - 1.17,0 (2)...

19. МАЛЫШКО (Россия) - 2.27,3 (5)

20. ШОПИН (Россия) - 2.37,5 (2)

21. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.42,0 (4)...

29. ЛАТЫПОВ (Россия) - 3.49,3 (3)

Чемпионат Европы. Мужская гонка преследования. Логинов - первый!