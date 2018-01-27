Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - третий

Россиянин Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы. Вторым стал болгарин Красимир Анев. Тройку замкнул еще один россиянин Евгений Гараничев.
Это первая золотая медаль для российской команды на проходящем в Италии чемпионате Европы.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. ЛОГИНОВ (Россия) - 32.22,1 (2 шт. круга)
2. Анев (Болгария) - отставание 27,6 (0)
3. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.10,7 (3)
4. Кристиансен (Норвегия) - 1.15,1 (3)
5. М. Крупчик (Чехия) - 1.16,1 (1)
6. С. Фуркад (Франция) - 1.17,0 (2)...
19. МАЛЫШКО (Россия) - 2.27,3 (5)
20. ШОПИН (Россия) - 2.37,5 (2)
21. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.42,0 (4)...
29. ЛАТЫПОВ (Россия) - 3.49,3 (3)
Чемпионат Европы. Мужская гонка преследования. Логинов - первый!
Sinaron
На обсуждение со всех щелей полезли укропитеки и прибалтоны.
19:47
sarkis1957
Доктор со стажем___________ А ты пойди, у него спроси. Или боишься по еб...у получить?
19:40
Don Miguel
В комментариях опять вылезли одни скоты...
19:34
Доктор со стажем
Логинов опять допинганул?
19:20
slovogospoda
Комментарии можно и не читать ...в большинстве своем у некоторых они просто записаны на диктофон заранее судя по всему..:)))
18:20
alex160554
Выигать у середнячков не такая уж большая заслуга. Где был бы Логинов и иже с ним, участвуй в гонке Фуркад, Бе и прочие?
17:44
Жора_Фридман
приподнялись с колен?
17:35
FINIX
гараничев летел всю гонку как ошпаренный. с трудом представляю себе, что это гуарана.
17:11
Serenky25
Ой..не туда.
16:16
Serenky25
А банан в мини-баре? Это что? Намек?
16:16
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
УРААААААААААААА!!!! Допингёр всех времён и народов намыл -- таки золотишко.....
15:38
shpasic
поздравления всей тройке!))
15:35