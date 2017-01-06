17:07 | БИАТЛОН

Коукалова выиграла спринт, россиянки остались за пределами десятки

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен. Тройку замкнула француженка Мари Дорен-Абер.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Коукалова (Чехия) - 22.28,5 (0 шт. кругов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 21,3 (2)

3. Дорен-Абер (Франция) - 24,0 (1)

4. А. Шевалье (Франция) - 30,6 (0)

5. М. Хаммершмидт (Германия) - 35,9 (0)

6. Вирер (Италия) - 46,8 (0)...

14. АКИМОВА (Россия) - 1.22,0 (1)...

27. КАЙШЕВА (Россия) - 1.49,0 (2)...

28. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 1.51,1 (2)...

43. УСЛУГИНА (Россия) - 2.16,5 (2)...

47. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.26,8 (2)

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ГНС

С победой "свинку пепе", два золота ЧМ и на покой, пусть поступит как умная Нойнер, перед Сочи. А иначе позор и забвение. Там еще разные неприятности: Чмоко плакат в спальне сорвет и так далее)))))

17:51

ГНС

С победой "свинку пепе", два золота ЧМ и на покой, пусть поступит как умная Нойнер, перед Сочи. А иначе позор унижение или просто забвение.

17:47

ДОЗВОН ГУБЕР

наша-рашенские "раскосые камызячки" и в ЭТОМ сезоне в К.Н. не попадут.... И, действительно, а ЗАЧЕМ???? Как и в футбольных Е.К. вполне достаточно двух -- трёх персонажей, всё--равно больше СИЛЬНЫХ и НЕТ!!!!

17:46

Гаттузо зол!

махровая допингерша выиграла. Печаль. Она по своим маслам мало в чем стероидному бройлеру уступит, а бежит легко. Тестостерон в помощь.

17:39

Slim Taller

inachipoch, не обращай внимания на тупого дебила.

17:30

Jaroslav-13 - McLaren - the best

О,певичка выиграла.Похоже всех оберховских протестующих подзаправили как надо.лол

17:27

inachipoch

Айртон Шикарная тройка!) --------------- ЧМОка, одзоси у папы!

17:22

Айртон

Шикарная тройка!) Габи, Кайса, Мари!) И это ещё Лауры не было!)) На Домрачеву без химии жалко смотреть, лучше бы не выходила.))

17:19

shpasic

рейс в Италии уже должен был приземлиться))

17:16

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