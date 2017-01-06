Коукалова выиграла спринт, россиянки остались за пределами десятки

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен. Тройку замкнула француженка Мари Дорен-Абер.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Коукалова (Чехия) - 22.28,5 (0 шт. кругов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 21,3 (2)

3. Дорен-Абер (Франция) - 24,0 (1)

4. А. Шевалье (Франция) - 30,6 (0)

5. М. Хаммершмидт (Германия) - 35,9 (0)

6. Вирер (Италия) - 46,8 (0)...

14. АКИМОВА (Россия) - 1.22,0 (1)...

27. КАЙШЕВА (Россия) - 1.49,0 (2)...

28. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 1.51,1 (2)...

43. УСЛУГИНА (Россия) - 2.16,5 (2)...

47. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.26,8 (2)

Трансляция гонки