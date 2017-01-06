Коукалова выиграла спринт, россиянки остались за пределами десятки

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен. Тройку замкнула француженка Мари Дорен-Абер.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Коукалова (Чехия) - 22.28,5 (0 шт. кругов)
2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 21,3 (2)
3. Дорен-Абер (Франция) - 24,0 (1)
4. А. Шевалье (Франция) - 30,6 (0)
5. М. Хаммершмидт (Германия) - 35,9 (0)
6. Вирер (Италия) - 46,8 (0)...
14. АКИМОВА (Россия) - 1.22,0 (1)...
27. КАЙШЕВА (Россия) - 1.49,0 (2)...
28. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 1.51,1 (2)...
43. УСЛУГИНА (Россия) - 2.16,5 (2)...
47. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 2.26,8 (2)
ГНС
С победой "свинку пепе", два золота ЧМ и на покой, пусть поступит как умная Нойнер, перед Сочи. А иначе позор и забвение. Там еще разные неприятности: Чмоко плакат в спальне сорвет и так далее)))))
17:51
ГНС
С победой "свинку пепе", два золота ЧМ и на покой, пусть поступит как умная Нойнер, перед Сочи. А иначе позор унижение или просто забвение.
17:47
ДОЗВОН ГУБЕР
наша-рашенские "раскосые камызячки" и в ЭТОМ сезоне в К.Н. не попадут.... И, действительно, а ЗАЧЕМ???? Как и в футбольных Е.К. вполне достаточно двух -- трёх персонажей, всё--равно больше СИЛЬНЫХ и НЕТ!!!!
17:46
Гаттузо зол!
махровая допингерша выиграла. Печаль. Она по своим маслам мало в чем стероидному бройлеру уступит, а бежит легко. Тестостерон в помощь.
17:39
Slim Taller
inachipoch, не обращай внимания на тупого дебила.
17:30
Jaroslav-13 - McLaren - the best
О,певичка выиграла.Похоже всех оберховских протестующих подзаправили как надо.лол
17:27
inachipoch
Айртон Шикарная тройка!) --------------- ЧМОка, одзоси у папы!
17:22
Айртон
Шикарная тройка!) Габи, Кайса, Мари!) И это ещё Лауры не было!)) На Домрачеву без химии жалко смотреть, лучше бы не выходила.))
17:19
shpasic
рейс в Италии уже должен был приземлиться))
17:16