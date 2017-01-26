Клэр Иган: "Наверное, в детстве российских спортсменов убеждали принимать допинг, говоря, что иностранцы тоже принимают"

Американская биатлонистка Клэр Иган удовлетворена решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Внеочередной конгресс организации пройдет до 9 февраля.
– Клэр, как вы оцените текущую ситуацию от момента подписания коллективного письма в IBU до решений, принятых на последнем заседании по российскому вопросу?
– Я удовлетворена тем, что IBU принял решение созвать внеочередной конгресс, чтобы предпринять меры по борьбе с допингом. Более 200 биатлонистов Кубка мира, а также тренеров направили петицию в IBU, чтобы принять и обеспечить новые, более суровые меры наказания, которые в будущем фактически будут отпугивать федерации и отдельных лиц от желания обмануть. И это обязанность конгресса IBU защитить спортсменов, проголосовав за эти высказанные предложения. Что касается российских спортсменов, в отношении которых в настоящее время ведется расследование: это обязанность МОК и IBU сделать все возможное, чтобы завершить все расследования до начала чемпионата мира, чтобы любые действующие спортсмены в случае признания их вины не запятнали честность этих соревнований. Я сама лично изучила информацию о доказательствах и нахожу их изобличающими.
– На самом деле изучали?
– Да, и могу поделиться ссылками на доклад Макларена. Мне жаль российских спортсменов, которые являются жертвами этой системы, хочу подчеркнуть, что я не виню их. Я могу представить, что им говорили с раннего возраста, что все иностранцы выступают под допингом, и что для того, чтобы выступать на "честном игровом поле", они должны употреблять запрещенные вещества тоже. Это история, которую я узнала от информатора Юлии Степановой. Но даже если ты уверен, что все вокруг тебя употребляют допинг, я до сих пор не думаю, что делать так же – это хороший выбор. Но я понимаю, что это культура и риторика очень мощные, и это очень отличается от того, что испытала я как американская биатлонистка. И поэтому, конечно, не мне судить об этом. (Елена СОБОЛЬ)
Бэн Джойс
Сколько же ватных олигофренов с пенопластом вместо мозгов живёт в России.. Это просто какойто ахтунг ))
01:41
Andersen32
клэр иган это что такое вообще? Не удивлюсь если она имеет терапевтическое исключение. Где её откопал СЭ, лучше бы черный квадрат поставили.
20:54 26 января
mobile_actor
СЭ данном случае совершенно правильно поступает, показывая своим читателям, что в спортивном мире выводы доклада Макларена имеют статус фактов.
20:25 26 января
Урфин_Я
"И поэтому, конечно, не мне судить об этом." - Единственная здравая мысль в её голове...
19:39 26 января
Andrei iz Rossia
Эта пиндоска себя пускай проверит !
19:26 26 января
streletc1783
Наверное в детстве этой дуре слишком много в рот каши напихали.
16:28 26 января
Don Miguel
Какая-то полная чушь, но ведь СЭ зачем-то это публикует. И тут возникают вопросы. К целям, которые преследует СЭ? Вы как думаете, что это за цели?
15:50 26 января
Catch
Кто эта женщина???
14:37 26 января
gayduk
А зачем "СЭ" пиарит разных тупых пендосов?
13:35 26 января
AZ
Интересно, СЭ не надоело еще печатать блеяние людей из серии "никто и звать никак"? Осталось еще мнение кенийских лыжников по этому поводу узнать. Из этих 200 подписавшихся минимум 150 подписались для того, чтобы хоть кто-то, кроме них узнал, что они биатлонисты.
13:22 26 января
Felix BARSA
Наверно, Вы, девушка, дура... Умные люди политизированный бред пиндоса Макларена не считают достойны документом!
13:11 26 января
spetrov
...Детский сад какой-то, честное слово.
13:01 26 января
spetrov
Странно, что взрослый человек верит в тот бред, который сама же несет.
13:00 26 января