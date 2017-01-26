Клэр Иган: "Наверное, в детстве российских спортсменов убеждали принимать допинг, говоря, что иностранцы тоже принимают"

Американская биатлонистка Клэр Иган удовлетворена решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Внеочередной конгресс организации пройдет до 9 февраля.

– Клэр, как вы оцените текущую ситуацию от момента подписания коллективного письма в IBU до решений, принятых на последнем заседании по российскому вопросу?

– Я удовлетворена тем, что IBU принял решение созвать внеочередной конгресс, чтобы предпринять меры по борьбе с допингом. Более 200 биатлонистов Кубка мира, а также тренеров направили петицию в IBU, чтобы принять и обеспечить новые, более суровые меры наказания, которые в будущем фактически будут отпугивать федерации и отдельных лиц от желания обмануть. И это обязанность конгресса IBU защитить спортсменов, проголосовав за эти высказанные предложения. Что касается российских спортсменов, в отношении которых в настоящее время ведется расследование: это обязанность МОК и IBU сделать все возможное, чтобы завершить все расследования до начала чемпионата мира, чтобы любые действующие спортсмены в случае признания их вины не запятнали честность этих соревнований. Я сама лично изучила информацию о доказательствах и нахожу их изобличающими.

– На самом деле изучали?

– Да, и могу поделиться ссылками на доклад Макларена. Мне жаль российских спортсменов, которые являются жертвами этой системы, хочу подчеркнуть, что я не виню их. Я могу представить, что им говорили с раннего возраста, что все иностранцы выступают под допингом, и что для того, чтобы выступать на "честном игровом поле", они должны употреблять запрещенные вещества тоже. Это история, которую я узнала от информатора Юлии Степановой. Но даже если ты уверен, что все вокруг тебя употребляют допинг, я до сих пор не думаю, что делать так же – это хороший выбор. Но я понимаю, что это культура и риторика очень мощные, и это очень отличается от того, что испытала я как американская биатлонистка. И поэтому, конечно, не мне судить об этом. (Елена СОБОЛЬ)

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