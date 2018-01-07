Кайшева, Услугина, Гараничев и Шопин выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, информирует пресс-служба СБР.
Отмечается, что Светлана Миронова примет участие в этапе Кубка IBU в Арбере.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
мужчины - Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин;
женщины – Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 10 января мужской индивидуальной гонкой. 11 января пройдет женская. 12-го и 13-го состоятся эстафеты, а 14-го – масс-старты.
Дополнительная информация
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Ульяна Кайшева
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Сборная России (биатлон)
- Дарья Виролайнен
- Татьяна Акимова
- Виктория Сливко
- Матвей Елисеев
- Светлана Миронова
- Ирина Услугина
- Юрий Шопин
PallMall
Пожалейте Вику! Подставляете девчонку, умрет на лыжне и кто из вас за это ответит? Она же не готова к таким нагрузкам.
00:34
maksimalist
Виктория Тюменскийобком Сливко - неприкасаемая!!!
00:11
maksimalist
Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/2017. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?! Кайшеву хотят слить. Спринта и преследования, где она сильна, нет, а индивидуальная гонка - лотерея. Тюменский обком действует... Хватит это терпеть!!! Уля, успеха!!!
00:10
Andre_Saratov
Старых на первом спринте в Брезно-Осорбли была 25-я, проиграв 1,40, а второй спринт не бежала.
22:54 7 января
slovogospoda
NOVZODUM NAMREBUG/.....Разучишся читать из тебя тоже ледю сделают на трассе :)))
21:21 7 января
Vladi1313
Куда делась Старых? Чего будут делать, когда Сливко минуты 3 по скорости на индивидуалке проиграет?
21:08 7 января
Sweeper_3
Опять Сливко. Да что же такое у них в головах?!
20:58 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
А чтобы в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ не позориться и фуфлыжникам и фуфлыжницам ОДНОВРЕМЕННО, вся ЭТА вышеназванная "великолепная четвёрка" за какую команду выступать--то будет??? За жентельменов, али за ледей????
20:50 7 января