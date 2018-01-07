Кайшева, Услугина, Гараничев и Шопин выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, информирует пресс-служба СБР.

Отмечается, что Светлана Миронова примет участие в этапе Кубка IBU в Арбере.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины - Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин;

женщины – Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 10 января мужской индивидуальной гонкой. 11 января пройдет женская. 12-го и 13-го состоятся эстафеты, а 14-го – масс-старты.