20:44 7 января | Биатлон

Кайшева, Услугина, Гараничев и Шопин выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Ульяна КАЙШЕВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Ульяна КАЙШЕВА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Определен состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, информирует пресс-служба СБР.

Отмечается, что Светлана Миронова примет участие в этапе Кубка IBU в Арбере.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины - Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин;

женщины – Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 10 января мужской индивидуальной гонкой. 11 января пройдет женская. 12-го и 13-го состоятся эстафеты, а 14-го – масс-старты.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58937/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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PallMall

Пожалейте Вику! Подставляете девчонку, умрет на лыжне и кто из вас за это ответит? Она же не готова к таким нагрузкам.

00:34

maksimalist

Виктория Тюменскийобком Сливко - неприкасаемая!!!

00:11

maksimalist

Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/2017. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?! Кайшеву хотят слить. Спринта и преследования, где она сильна, нет, а индивидуальная гонка - лотерея. Тюменский обком действует... Хватит это терпеть!!! Уля, успеха!!!

00:10

Andre_Saratov

Старых на первом спринте в Брезно-Осорбли была 25-я, проиграв 1,40, а второй спринт не бежала.

22:54 7 января

slovogospoda

NOVZODUM NAMREBUG/.....Разучишся читать из тебя тоже ледю сделают на трассе :)))

21:21 7 января

Vladi1313

Куда делась Старых? Чего будут делать, когда Сливко минуты 3 по скорости на индивидуалке проиграет?

21:08 7 января

Sweeper_3

Опять Сливко. Да что же такое у них в головах?!

20:58 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

А чтобы в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ не позориться и фуфлыжникам и фуфлыжницам ОДНОВРЕМЕННО, вся ЭТА вышеназванная "великолепная четвёрка" за какую команду выступать--то будет??? За жентельменов, али за ледей????

20:50 7 января