Ирина Старых: "Я попала везде, где могла. Это было моей мечтой"

Россиянка Ирина Старых после эстафеты на чемпионате мира отметила, что ей также тяжело выступать после чемпионата Европы, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

Сборная России заняла итоговое 10-е место. Перед последним этапом команда занимала четвертое место, однако Татьяна Акимова упала, сломав палку, и все шансы на медаль были потеряны.

– Светлана Слепцова признавалась, что после чемпионата Европы ей было физически тяжело выступать на чемпионате мира. Вам, судя по всему, нет.

– На самом деле, тяжело. После такого перерыва просто пробежать столько дистанций, сколько мне доверили, – это уже максимум. Я попала везде, где могла. Это было моей мечтой.

– Создается впечатление, что контактные гонки даются вам лучше. Это так?

– Да, я больше люблю, когда все рядом и есть возможность подержаться за кем-то.

– Какие в этой связи ожидания от масс-старта?

– Да я даже не помню, когда последний раз его бегала (улыбается). Никаких предчувствий пока нет. Все мысли были только об эстафете. Теперь буду переключаться.