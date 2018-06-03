IBU создаст комиссию по этике после скандала с Бессебергом и Реш

IBU создаст комиссию по этике после скандала с временно отошедшими от дел Андерсом Бессебергом и генеральным секретарем Николь Реш, сообщает "Р-Спорт". В апреле полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. IBU сообщал, что основное внимание уделяется Бессебергу и Реш. Бессеберг до окончания расследования покинул свой пост. Реш была отстранена от работы на время следствия.

Исполком IBU в воскресенье проголосовал за создание независимой комиссии по этике.

Юридическому комитету IBU было предложено разработать структуру новой комиссии к сентябрьскому конгрессу организации в Хорватии.