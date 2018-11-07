IBU создал независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес организации

Международный союз биатлонистов (IBU) создал независимую комиссию, которая займется расследованием всех обвинений, которые выдвигались в адрес организации в последнее время. Как сообщает официальный сайт IBU, в состав комиссии вошел британец Джонатан Тейлор, который назначен ее председателем, а также австрийский специалист Кристиан Дорда и немка Аня Мартин. Все они – юристы. Также от комиссии спортсменов IBU будет выбран один из бывших биатлонистов. Эта независимая внешняя комиссия после окончания работы сделает доклад исполкому организации.

Новый президент IBU Олле Далин отметил, что создание такой комиссии станет еще одним шагом к очистке организации, к ее открытости и честности. Сообщается, что работа комиссии не будет зависеть ни от одной биатлонной организации, ее члены смогут запрашивать любую информацию и изучать все материалы, касающиеся обвинений в адрес IBU и ее сотрудников в махинациях с допинг-пробами и коррупции.