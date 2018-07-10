IBU поднял суммы призовых на треть

Исполнительный совет IBU провел 137-е заседание, которое состоялось в Зальцбурге (Австрия), сообщает официальный сайт организации. Ключевыми вопросами стали подготовка к конгрессу IBU в Пореце (Хорватия), а также улучшения в руководстве IBU.

Исполнительный совет рассмотрел проект нового кодекса этики IBU, а также обсудил бюджет на следующий сезон. Было принято решение увеличить суммы призовых для биатлонистов на треть. Кроме того, впервые предусмотрены отдельные призовые за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин.