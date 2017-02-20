Губерниев показал, как комментировал победу России в эстафете

Российский комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в "Инстаграм" опубликовал видеоролик со своими комментариями финиша мужской эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, в которой сборная России праздновала победу.

"Жара в комментаторской кабине! Эх, были схватки боевые, да говорят - еще какие! Недаром помнит вся Россия той эстафеты день! Прости, Михаил Юрьевич! Спасибо австрийским друзьям за съемку", – написал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: "Шипулин звал на сцену, но я дирижировал, как фон Биатлонян"