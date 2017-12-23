18:48 23 декабря | Биатлон

Габриэла Коукалова: "Завоевала самые ценные награды в жизни, лежа в постели"

14

Биатлонистка Габриэла Коукалова, которая была признана лучшей спортсменкой Чехии в 2017 году, отметила важность данного трофея. Она надеется, что это не последняя награда в ее карьере.

– Я думала сломать эту корону и раздать всем спортсменам. Но если серьезно, то эта награда важна для меня, – приводит официальный сайт спортсменки слова Коукаловой. – Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере.

Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, по итогам которого я выиграла "Большой хрустальный глобус". Может быть, это прозвучит смешно, но я завоевала две самые ценные награды в своей жизни, лежа в постели.

Коукалова – спортсмен года в Чехии по версии журналистов

14
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Григорич

Спящая красавица!? Блин.

00:51

Rutina

За Россию без допинга!___________петушком хочешь стать,дитятко?Приезжай,помогу!Вазелин не забудь,горластый!

00:42

За Россию без допинга!

Rutina, по тебе сразу видно: девственник:)

00:05

Ded vsegda odet

А вот Вилухина не смогла вернуться в элиту хотя и входила в 5 лучших. Допинг?

20:41 23 декабря

Ded vsegda odet

А Вилухина входя в 5 лучших. Не смогла вернуться в элиту. Допинг?

20:39 23 декабря

Джерри. Без Тома.

* подарИ

20:14 23 декабря

Джерри. Без Тома.

Санта Клаус, подарил Габи на Рождество новые мозги.

20:13 23 декабря

Igrok Igorek

В порно снималась?

19:48 23 декабря

П_о_в_а_р

Boooom Интересно а наши "журналисты" думают что травлю Коукаловой в российских СМИ она заметит? ------------------ Не расстраивайся, юрист.) Ты же заметил, уже ладно.))

19:08 23 декабря

П_о_в_а_р

ГАБРИЭЛА КОУКАЛОВА: "ЗАВОЕВАЛА САМЫЕ ЦЕННЫЕ НАГРАДЫ В ЖИЗНИ, ЛЕЖА В ПОСТЕЛИ" --------------------- Трихомониаз и Хламидиоз? Бг)

19:07 23 декабря

Boooom

Интересно а наши "журналисты" думают что травлю Коукаловой в российских СМИ она заметит?

19:04 23 декабря

Платошкин Андрей

Что-то Мартын давно мононуклеозом не болел. Пора уже. А Габриэла молодец, через постель и в дамки!

19:01 23 декабря

usuns

сейчас она не выступает - болеет сильно! скоро олимпиада - и увидите после выздоровления у нее силы удвоятся! норги кстати многие тоже как всегда перед важнейшими стартами затихарились) кто болеет, кто.... я думаю, мой намек все поняли)

18:59 23 декабря

Rutina

Во! Истину глаголешь,прошмандовка!Именно в постели ты все и получила!!!

18:50 23 декабря