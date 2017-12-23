Габриэла Коукалова: "Завоевала самые ценные награды в жизни, лежа в постели"

Биатлонистка Габриэла Коукалова, которая была признана лучшей спортсменкой Чехии в 2017 году, отметила важность данного трофея. Она надеется, что это не последняя награда в ее карьере.

– Я думала сломать эту корону и раздать всем спортсменам. Но если серьезно, то эта награда важна для меня, – приводит официальный сайт спортсменки слова Коукаловой. – Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере.

Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, по итогам которого я выиграла "Большой хрустальный глобус". Может быть, это прозвучит смешно, но я завоевала две самые ценные награды в своей жизни, лежа в постели.

Коукалова – спортсмен года в Чехии по версии журналистов