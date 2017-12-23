Биатлонистка Габриэла Коукалова, которая была признана лучшей спортсменкой Чехии в 2017 году, отметила важность данного трофея. Она надеется, что это не последняя награда в ее карьере.
– Я думала сломать эту корону и раздать всем спортсменам. Но если серьезно, то эта награда важна для меня, – приводит официальный сайт спортсменки слова Коукаловой. – Надеюсь, что это не последнее слово в моей карьере.
Мне вспомнился этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, по итогам которого я выиграла "Большой хрустальный глобус". Может быть, это прозвучит смешно, но я завоевала две самые ценные награды в своей жизни, лежа в постели.
Григорич
Спящая красавица!? Блин.
00:51
Rutina
За Россию без допинга!___________петушком хочешь стать,дитятко?Приезжай,помогу!Вазелин не забудь,горластый!
00:42
За Россию без допинга!
Rutina, по тебе сразу видно: девственник:)
00:05
Ded vsegda odet
А вот Вилухина не смогла вернуться в элиту хотя и входила в 5 лучших. Допинг?
20:41 23 декабря
Ded vsegda odet
А Вилухина входя в 5 лучших. Не смогла вернуться в элиту. Допинг?
20:39 23 декабря
Джерри. Без Тома.
* подарИ
20:14 23 декабря
Джерри. Без Тома.
Санта Клаус, подарил Габи на Рождество новые мозги.
20:13 23 декабря
Igrok Igorek
В порно снималась?
19:48 23 декабря
П_о_в_а_р
Boooom Интересно а наши "журналисты" думают что травлю Коукаловой в российских СМИ она заметит? ------------------ Не расстраивайся, юрист.) Ты же заметил, уже ладно.))
19:08 23 декабря
П_о_в_а_р
ГАБРИЭЛА КОУКАЛОВА: "ЗАВОЕВАЛА САМЫЕ ЦЕННЫЕ НАГРАДЫ В ЖИЗНИ, ЛЕЖА В ПОСТЕЛИ" --------------------- Трихомониаз и Хламидиоз? Бг)
19:07 23 декабря
Boooom
Интересно а наши "журналисты" думают что травлю Коукаловой в российских СМИ она заметит?
19:04 23 декабря
Платошкин Андрей
Что-то Мартын давно мононуклеозом не болел. Пора уже. А Габриэла молодец, через постель и в дамки!
19:01 23 декабря
usuns
сейчас она не выступает - болеет сильно! скоро олимпиада - и увидите после выздоровления у нее силы удвоятся! норги кстати многие тоже как всегда перед важнейшими стартами затихарились) кто болеет, кто.... я думаю, мой намек все поняли)
18:59 23 декабря
Rutina
Во! Истину глаголешь,прошмандовка!Именно в постели ты все и получила!!!
18:50 23 декабря