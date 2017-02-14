Габриэла Коукалова: "С подаренными мужем бутылками шампанского я справилась уже лучше"

Чешка Габриэла Коукалова призналась, что научилась лучше обращаться с бутылками шампанского. Во время церемонии награждения после гонки преследования она попала в конфузную ситуацию, попросив Лауру Дальмайер помочь открыть ей призовое шампанское.

– Когда я пересмотрела кадры с награждения, где я не могла открыть бутылку, ощутила стыд, – цитирует iDNES Коукалову. – Но сегодня в отеле могла потренироваться. У меня было еще две попытки. Я получила в подарок от мужа две бутылки шампанского в честь Дня святого Валентина. Они пригодились. С ними я справилась уже лучше (смеется).