Габриэла Коукалова: "Мне очень жаль, но я не верю уже никому в сборной России"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, выигравшая спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира, отметила, что поддерживает предложение ужесточить наказание за применение допинга. Также она призналась, что в связи с допинг-скандалом в России не верит в "чистоту" Антона Шипулина.
- В Оберхофе состоялась встреча спортсменов по поводу допинга в биатлоне. Я не участвовала в ней, потому что мы выбрали в качестве нашего представителя Шлезингра, но на 100 процентов поддерживаю инициативу ужесточения наказания, - цитирует Neveitalia Коукалову. - Думаю, что спортсмены, которые не соблюдают правила, не должны конкурировать с нами. Мы должны говорить о нации в целом, если выявляется слишком много случаев использования допинга. Штрафа не достаточно, думаю, что нужно отбирать одно или два места в Кубке мира, если есть явные и неоднократные случаи применения допинга. Шипулин сказал, что не надо торопиться с выводами? Я ничего не знаю о его позиции. Верю ли я, что он чист? Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде.
Садык
Сука,продажная!
10:32
serenky25
Я уже никому не верю и ничего не жду :))) см. видеоинтервью
10:26
ivaradm
Ну надо же, звездень :)
10:25
Весёлый©
Мы, русские, тоже не верим нашим.
10:11
шаша2
А тебя никто и не спрашивает чему веришь или нет.Твоё дело соревнования,а не политика.Это просто нынче вам дали добро на высказывания и бойкоты, а завтра какого-нибудь норга выцепят с допингом и велят не вякать ,так и быдешь молчать в тряпочку и всем советовать ,что дело спортсмена соревноваться,а не заниматься околоспортивными дрязгами.
10:10