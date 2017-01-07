Габриэла Коукалова: "Мне очень жаль, но я не верю уже никому в сборной России"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, выигравшая спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира, отметила, что поддерживает предложение ужесточить наказание за применение допинга. Также она призналась, что в связи с допинг-скандалом в России не верит в "чистоту" Антона Шипулина.

- В Оберхофе состоялась встреча спортсменов по поводу допинга в биатлоне. Я не участвовала в ней, потому что мы выбрали в качестве нашего представителя Шлезингра, но на 100 процентов поддерживаю инициативу ужесточения наказания, - цитирует Neveitalia Коукалову. - Думаю, что спортсмены, которые не соблюдают правила, не должны конкурировать с нами. Мы должны говорить о нации в целом, если выявляется слишком много случаев использования допинга. Штрафа не достаточно, думаю, что нужно отбирать одно или два места в Кубке мира, если есть явные и неоднократные случаи применения допинга. Шипулин сказал, что не надо торопиться с выводами? Я ничего не знаю о его позиции. Верю ли я, что он чист? Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде.