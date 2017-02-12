Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ, Шипулин - четвертый

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Для Фуркада – это 11-е золото на мировых первенствах. Вторым и третьим стали норвежцы Йоханнес Бе и Оле Эйнар Бьорндален.
Россиянин Антон Шипулин финишировал четвертым.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 30.16,9 (1 шт. круг)
2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 22,8 (3)
3. Бьорндален (Норвегия) - 25,6 (1)
4. ШИПУЛИН (Россия) - 33,6 (1)
5. Моравец (Чехия) - 34,0 (2)
6. Бэйли (США) - 34,7 (1)…
20. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.48,9 (4)…
39. БАБИКОВ (Россия) - 3.05,0 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_12_0/
Новоуепинни
Продолжаем концерт по заявкам. Музыкальное поздравление Антону и Ирине.______ Приспів: Немає кіна,бо зайва була ла-лу-ла моя текіли пляшка. Навіщо слова,кохання нема ла-лу-ла твоя -ти деревяшка. Немає кіна,бо зайва була ла-лу-ла моя текіли пляшка. Навіщо слова,кохання нема ла-лу-ла твоя -ти деревяшко. Деревяшка....
18:32
Е.Л.
nickkiol Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах? ----- Уайлд и Заварзина - февраль 2014
18:30
zoostation
nickkiol Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах? 18:15 -------------- Да. Сегодня.
18:27
Непорочный как ТИ
Завоюй одиннадцатое золото с закосом под смертельнобольную лягуху! Пробуй! Не получается? Ты слабак и зафыркадье
18:24
Непорочный как ТИ
Да здравствует легальный фрог-допинг! Сделайте себе гемохроматозного кумира! А ведь он как сумасшедший борется с допенгом – цитато буа-ха-ха
18:22
Непорочный как ТИ
Biathlon leaks В 2013-м году, выступая перед комиссией по борьбе с допингом, фуркат упомянул о мутации гена HFE - наследственном гемохроматозе, который улучшает метаболизм железа в организме. Именно поэтому Фуркад так устойчив к физическим нагрузкам. Ему не нужен допинг. Сам его организм играет на него. А вот что известно про этот недуг: Клинические симптомы: слабость и быстрая утомляемость, поражение суставов, импотенция. лечение предполагает манипуляции с кровью и использование рекомбинантного эритропоэтина. Бинго!
18:18
shu111
Шавки и лягушки радуются)
18:17
nickkiol
Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах?
18:15
shpasic
Шипулин упрочил отрыв от третьего места в общем зачёте))
18:14
roman94
Да, в мужской команде далеко все не так хорошо, как нас убеждали ранее. Один Шипулин может конкурировать с лидерами, за ним - провал и это паршиво.
18:11
Slim Taller
Фуркад непобедим.Проиграть он может только сам себе.Он и Уле-Эйнар легенды биатлона,лучшие за всю историю.Младший Бё,как и предполагалось.единственный конкурент Фуркада.
18:11
maxcds
Непорочный как ТИ Вопрос “Что,где, когда?” Скажите как его зовут? Старая больная гемохроматозная лягушка на легальном рекомбинанте ///// ответ хрюкад?
18:10
Непорочный как ТИ
Вопрос “Что,где, когда?” Скажите как его зовут? Старая больная гемохроматозная лягушка на легальном рекомбинанте Начинается на фу…заканчивается на ркад… А теперь помоем руки после этакой дряни На одной чаше весов полудохлый молодчик Бё и завернутый в брезент Свендсен, на другой веселая рекомбинантная лягуха, которая даже не вспотела Совпадение? Не думаю!
18:04
Бэн Джойс
Don беня-рыбак, поздравь лучше Расторгуевса с 36-м местом)-----------------Прювет Ганя Штопаный. Как оно? Досталяет болеть против русских? ))
17:59
Новоуепинни
Большой день! Растет дерево российского биатлона, пускает так сказать корни!
17:58
Новоуепинни
Интересно, а если медалей будут лишать - деревянные тоже надо сдавать, или можно себе оставить?
17:54
Buliit
Были надежды , но напрасно, всё закончилось как обычно последние годы - мы рядом ! Один спортсмен (из наших) делает хотя бы попытки навязать какую то борьбу за медаль но а другие как всегда "туристы" от СБР. Надоело !
17:54
Айртон
В тотале теперь +321.)) Можно смело сезон после ЧМ завершать.))
17:53
Пиндосовский прихвостень
zoostation-------------да, только надо преемнику показать, как выигрывать, а тот продолжит не то что надо
17:52
maxcds
zoostation maxcds Свинья на первом месте и кучка павликов зашлись в щенячьем восторге 17:41 ------------------ он уже не свинья, он снова хороший, наш большой друг так сказать!///// эээ, нее. Свинья она и в Африке свинья. Все всё видели. Я все понимаю, сам подтапливал за француза. Но после всех его слов и поступков только непоследовательные тролли могут болеть за такую свинью. P.S. крчмаржа или как там этого сморчка-ноунейма с каким местом поздравлять? а шлангзингра? по бэйли вопросов нет - свое получил тет-а-тет так сказать.
17:52
dim777.
Бэн Джойс Поздравы Антошке с деревяшкой )) 17:40 _______- А твоих с чем можно поздравить?
17:49
zoostation
Пиндосовский прихвостень Да никакой он не молодец. Из раза в раз одно и то же: проваливаться в спринте, а потом героически прорываться в преследовании, и чтобы опять чуть-чуть не хватило. Где победы???!!! Время то идет и Антон не молодеет. Не факт, что он тоже будет до 43 лет резво бегать. 17:46 --------------------Шипулину пора передавать все дела преемнику. Вот хотя бы Логинову например.
17:49
Пиндосовский прихвостень
shpasic---------------свинское
17:49
shpasic
"свиное золото"))
17:48
Айртон
У Мартена 3 гонки - 3 медали.) Как и у Лауры.)) Лидеры подтверждают свой класс!)) Что отрадно!))
17:46
Пиндосовский прихвостень
Да никакой он не молодец. Из раза в раз одно и то же: проваливаться в спринте, а потом героически прорываться в преследовании, и чтобы опять чуть-чуть не хватило. Где победы???!!! Время то идет и Антон не молодеет. Не факт, что он тоже будет до 43 лет резво бегать.
17:46
Don
беня-рыбак, поздравь лучше Расторгуевса с 36-м местом) А где остальная мужская сборная рабов Швеции и Германии?) Бгг)))
17:45
zoostation
maxcds Свинья на первом месте и кучка павликов зашлись в щенячьем восторге 17:41 ------------------ он уже не свинья, он снова хороший, наш большой друг так сказать!
17:45
Don
Катарина, про Бэйли это прикол?) Ему скоро будет 36, куда он может подняться? Ноунейм, как говорит чмока, и есть ноунейм)
17:43
Новоуепинни
Чо там Бабеков - восстал как Феникс с колен или нет еще, гы
17:42