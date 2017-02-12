17:31 | БИАТЛОН

Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ, Шипулин - четвертый

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Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Для Фуркада – это 11-е золото на мировых первенствах. Вторым и третьим стали норвежцы Йоханнес Бе и Оле Эйнар Бьорндален.

Россиянин Антон Шипулин финишировал четвертым. 

Трансляция гонки

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 30.16,9 (1 шт. круг)

2. Й. Бе (Норвегия) -  отставание 22,8 (3)

3. Бьорндален (Норвегия) - 25,6 (1)

4. ШИПУЛИН (Россия) - 33,6 (1)

5. Моравец (Чехия) - 34,0 (2)

6. Бэйли (США) - 34,7 (1)…

20. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.48,9 (4)…

39. БАБИКОВ (Россия) - 3.05,0 (4)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_12_0/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (45)
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Новоуепинни

Продолжаем концерт по заявкам. Музыкальное поздравление Антону и Ирине.______ Приспів: Немає кіна,бо зайва була ла-лу-ла моя текіли пляшка. Навіщо слова,кохання нема ла-лу-ла твоя -ти деревяшка. Немає кіна,бо зайва була ла-лу-ла моя текіли пляшка. Навіщо слова,кохання нема ла-лу-ла твоя -ти деревяшко. Деревяшка....

18:32

Е.Л.

nickkiol Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах? ----- Уайлд и Заварзина - февраль 2014

18:30

zoostation

nickkiol Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах? 18:15 -------------- Да. Сегодня.

18:27

Непорочный как ТИ

Завоюй одиннадцатое золото с закосом под смертельнобольную лягуху! Пробуй! Не получается? Ты слабак и зафыркадье

18:24

Непорочный как ТИ

Да здравствует легальный фрог-допинг! Сделайте себе гемохроматозного кумира! А ведь он как сумасшедший борется с допенгом – цитато буа-ха-ха

18:22

Непорочный как ТИ

Biathlon leaks В 2013-м году, выступая перед комиссией по борьбе с допингом, фуркат упомянул о мутации гена HFE - наследственном гемохроматозе, который улучшает метаболизм железа в организме. Именно поэтому Фуркад так устойчив к физическим нагрузкам. Ему не нужен допинг. Сам его организм играет на него. А вот что известно про этот недуг: Клинические симптомы: слабость и быстрая утомляемость, поражение суставов, импотенция. лечение предполагает манипуляции с кровью и использование рекомбинантного эритропоэтина. Бинго!

18:18

shu111

Шавки и лягушки радуются)

18:17

nickkiol

Может кто-то подскажет: было ли такое чтобы муж и жена в один день завоевали медали соревнуясь в разных стартах?

18:15

shpasic

Шипулин упрочил отрыв от третьего места в общем зачёте))

18:14

roman94

Да, в мужской команде далеко все не так хорошо, как нас убеждали ранее. Один Шипулин может конкурировать с лидерами, за ним - провал и это паршиво.

18:11

Slim Taller

Фуркад непобедим.Проиграть он может только сам себе.Он и Уле-Эйнар легенды биатлона,лучшие за всю историю.Младший Бё,как и предполагалось.единственный конкурент Фуркада.

18:11

maxcds

Непорочный как ТИ Вопрос “Что,где, когда?” Скажите как его зовут? Старая больная гемохроматозная лягушка на легальном рекомбинанте ///// ответ хрюкад?

18:10

Непорочный как ТИ

Вопрос “Что,где, когда?” Скажите как его зовут? Старая больная гемохроматозная лягушка на легальном рекомбинанте Начинается на фу…заканчивается на ркад… А теперь помоем руки после этакой дряни На одной чаше весов полудохлый молодчик Бё и завернутый в брезент Свендсен, на другой веселая рекомбинантная лягуха, которая даже не вспотела Совпадение? Не думаю!

18:04

Бэн Джойс

Don беня-рыбак, поздравь лучше Расторгуевса с 36-м местом)-----------------Прювет Ганя Штопаный. Как оно? Досталяет болеть против русских? ))

17:59

Новоуепинни

Большой день! Растет дерево российского биатлона, пускает так сказать корни!

17:58

Новоуепинни

Интересно, а если медалей будут лишать - деревянные тоже надо сдавать, или можно себе оставить?

17:54

Buliit

Были надежды , но напрасно, всё закончилось как обычно последние годы - мы рядом ! Один спортсмен (из наших) делает хотя бы попытки навязать какую то борьбу за медаль но а другие как всегда "туристы" от СБР. Надоело !

17:54

Айртон

В тотале теперь +321.)) Можно смело сезон после ЧМ завершать.))

17:53

Пиндосовский прихвостень

zoostation-------------да, только надо преемнику показать, как выигрывать, а тот продолжит не то что надо

17:52

maxcds

zoostation maxcds Свинья на первом месте и кучка павликов зашлись в щенячьем восторге 17:41 ------------------ он уже не свинья, он снова хороший, наш большой друг так сказать!///// эээ, нее. Свинья она и в Африке свинья. Все всё видели. Я все понимаю, сам подтапливал за француза. Но после всех его слов и поступков только непоследовательные тролли могут болеть за такую свинью. P.S. крчмаржа или как там этого сморчка-ноунейма с каким местом поздравлять? а шлангзингра? по бэйли вопросов нет - свое получил тет-а-тет так сказать.

17:52

dim777.

Бэн Джойс Поздравы Антошке с деревяшкой )) 17:40 _______- А твоих с чем можно поздравить?

17:49

zoostation

Пиндосовский прихвостень Да никакой он не молодец. Из раза в раз одно и то же: проваливаться в спринте, а потом героически прорываться в преследовании, и чтобы опять чуть-чуть не хватило. Где победы???!!! Время то идет и Антон не молодеет. Не факт, что он тоже будет до 43 лет резво бегать. 17:46 --------------------Шипулину пора передавать все дела преемнику. Вот хотя бы Логинову например.

17:49

Пиндосовский прихвостень

shpasic---------------свинское

17:49

shpasic

"свиное золото"))

17:48

Айртон

У Мартена 3 гонки - 3 медали.) Как и у Лауры.)) Лидеры подтверждают свой класс!)) Что отрадно!))

17:46

Пиндосовский прихвостень

Да никакой он не молодец. Из раза в раз одно и то же: проваливаться в спринте, а потом героически прорываться в преследовании, и чтобы опять чуть-чуть не хватило. Где победы???!!! Время то идет и Антон не молодеет. Не факт, что он тоже будет до 43 лет резво бегать.

17:46

Don

беня-рыбак, поздравь лучше Расторгуевса с 36-м местом) А где остальная мужская сборная рабов Швеции и Германии?) Бгг)))

17:45

zoostation

maxcds Свинья на первом месте и кучка павликов зашлись в щенячьем восторге 17:41 ------------------ он уже не свинья, он снова хороший, наш большой друг так сказать!

17:45

Don

Катарина, про Бэйли это прикол?) Ему скоро будет 36, куда он может подняться? Ноунейм, как говорит чмока, и есть ноунейм)

17:43

Новоуепинни

Чо там Бабеков - восстал как Феникс с колен или нет еще, гы

17:42

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Материалы других СМИ