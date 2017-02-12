Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ, Шипулин - четвертый

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Для Фуркада – это 11-е золото на мировых первенствах. Вторым и третьим стали норвежцы Йоханнес Бе и Оле Эйнар Бьорндален.

Россиянин Антон Шипулин финишировал четвертым.

Трансляция гонки

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 30.16,9 (1 шт. круг)

2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 22,8 (3)

3. Бьорндален (Норвегия) - 25,6 (1)

4. ШИПУЛИН (Россия) - 33,6 (1)

5. Моравец (Чехия) - 34,0 (2)

6. Бэйли (США) - 34,7 (1)…

20. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.48,9 (4)…

39. БАБИКОВ (Россия) - 3.05,0 (4)