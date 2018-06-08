Фуркад поделился мнением о коррупционном скандале в IBU

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, что был удивлен скандалом Международном союзе биатлонистов (IBU), а также тому, что в нем оказались замешаны руководители организации.

Напомним, в апреле австрийская полиция пришла с обысками в штаб-квартиру IBU в Зальцбурге. Президент организации Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш, подозреваемые в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, покинули свои посты.

- Расследование стало для меня неожиданностью, - приводит L’Equipe слова Фуркада. - Я неоднократно общался с Николь Реш, будучи членом Комиссии спортсменов IBU. Она производила хорошее впечатление. И я был сильно удивлен, узнав, что она также имеет отношение к этому делу. Очевидно, что в нашем спорте назрели перемены. Теперь IBU потребуется время, чтобы вернуть к себе доверие спортсменов. Необходимо быстрее провести расследование и вернуться к работе.

Раннее сообщалось, что австрийские полицейские подозревают в причастности к скандалу более 10 человек.