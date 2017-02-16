17:20 | БИАТЛОН

Фуркад обогнал Шипулина в индивидуальной гонке на чемпионате мира

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Француз Мартен Фуркад пробежал индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене быстрее россиянина Антона Шипулина. Французский биатлонист обогнал Шипулина на 22,7 секунды. При этом оба спортсмена допустили по два промаха - россиянин дважды промахнулся на первом рубеже, а Фуркад по разу промазал на первом и третьем рубежах.

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mikeV

Меня поражает то, что всегда в те редкие моменты, когда Фуркад выступает плохо и проигрывает, то Шипулин умудряется выступить ещё хуже!

18:17

adamantane'

Это я к тому, что обгон жрущего что-то Мартынки - это сейчас что-то из ряда вон выходящее, зато обгон других Мартынкой - в порядке вещей.

18:00

adamantane'

Это как в анекдоте про Вовочку и рассказанное им на уроке литературы "грязное" четверостишие, начинавшееся словами: "Если б я имел коня".

17:59

Koira

Никогда не было и вот опять.

17:31

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