Фуркад обогнал Шипулина в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Француз Мартен Фуркад пробежал индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене быстрее россиянина Антона Шипулина. Французский биатлонист обогнал Шипулина на 22,7 секунды. При этом оба спортсмена допустили по два промаха - россиянин дважды промахнулся на первом рубеже, а Фуркад по разу промазал на первом и третьем рубежах.

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