Фуркад обогнал Шипулина в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Француз Мартен Фуркад пробежал индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене быстрее россиянина Антона Шипулина. Французский биатлонист обогнал Шипулина на 22,7 секунды. При этом оба спортсмена допустили по два промаха - россиянин дважды промахнулся на первом рубеже, а Фуркад по разу промазал на первом и третьем рубежах.
mikeV
Меня поражает то, что всегда в те редкие моменты, когда Фуркад выступает плохо и проигрывает, то Шипулин умудряется выступить ещё хуже!
18:17
adamantane'
Это я к тому, что обгон жрущего что-то Мартынки - это сейчас что-то из ряда вон выходящее, зато обгон других Мартынкой - в порядке вещей.
18:00
adamantane'
Это как в анекдоте про Вовочку и рассказанное им на уроке литературы "грязное" четверостишие, начинавшееся словами: "Если б я имел коня".
17:59
Koira
Никогда не было и вот опять.
17:31