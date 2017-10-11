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03:22 | Биатлон

Фуркад - Губерниеву: "Я устал от ваших лживых обвинений. Остановитесь!"

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Биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ироничную реплику известного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что француз не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2018. Свой комментарий Фуркад оставил в Инстаграме под записью Губерниева.

Ранее француз в интервью Le Figaro заявил, что чистые россияне должны поехать на Игры в Пхенчхане. Вместе с тем, Фуркад против, чтобы туда ехали спортсмены, которые ранее попались на допинге. Губерниев на это написал следующее: 

"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018 Об этом он сказал в интервью французской прессе! А еще Фуркад не против того, чтобы зимой шел снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма!"

Фуркад предложил Губерниеву остановиться и обвинил того во лжи:

"Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому остановитесь!".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Жаль Слава Малофеев еще очень интеллигентен.

04:06

Millwall82

Как говорили во Франции времен революции "Даже кухарка смогла бы править страной", так и здесь "охранник рыб.базы бывший без всяческого образования комментит матчи".

04:05

Millwall82

Да дал бы охраннику рыб.базы в лицо.

04:03

Антиматерия

Хрен с ним Фуркадом, но я поражаюсь как Губерниева ставят на футбольные передачи а матч тв, он ничего не соображает, задает идиотские вопросы, коверкает свой голос и тембр (кому то приятно его слушать?), а после таких историй как с Малафеевым его вообще от людей гнать надо), он сам показал насколько он гнилой..

04:02

kiborg55

У Димы всегда просматривались проблемы с головой.Удивительно что только Фургад указал лживость этого деятеля.Думаю у многих руки чешутся подправить фасад этому "комментатору".

04:00

Buldozer46

жаль Диме на дают потролить астму мартена

03:49