Фуркад - Губерниеву: "Я устал от ваших лживых обвинений. Остановитесь!"

Биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ироничную реплику известного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что француз не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2018. Свой комментарий Фуркад оставил в Инстаграме под записью Губерниева.
Ранее француз в интервью Le Figaro заявил, что чистые россияне должны поехать на Игры в Пхенчхане. Вместе с тем, Фуркад против, чтобы туда ехали спортсмены, которые ранее попались на допинге. Губерниев на это написал следующее:
"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018 Об этом он сказал в интервью французской прессе! А еще Фуркад не против того, чтобы зимой шел снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма!"
Фуркад предложил Губерниеву остановиться и обвинил того во лжи:
"Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому остановитесь!".
Millwall82
Жаль Слава Малофеев еще очень интеллигентен.
04:06
Millwall82
Как говорили во Франции времен революции "Даже кухарка смогла бы править страной", так и здесь "охранник рыб.базы бывший без всяческого образования комментит матчи".
04:05
Millwall82
Да дал бы охраннику рыб.базы в лицо.
04:03
Антиматерия
Хрен с ним Фуркадом, но я поражаюсь как Губерниева ставят на футбольные передачи а матч тв, он ничего не соображает, задает идиотские вопросы, коверкает свой голос и тембр (кому то приятно его слушать?), а после таких историй как с Малафеевым его вообще от людей гнать надо), он сам показал насколько он гнилой..
04:02
kiborg55
У Димы всегда просматривались проблемы с головой.Удивительно что только Фургад указал лживость этого деятеля.Думаю у многих руки чешутся подправить фасад этому "комментатору".
04:00
Buldozer46
жаль Диме на дают потролить астму мартена
03:49