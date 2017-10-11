Фуркад - Губерниеву: "Я устал от ваших лживых обвинений. Остановитесь!"

Биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на ироничную реплику известного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что француз не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2018. Свой комментарий Фуркад оставил в Инстаграме под записью Губерниева.

Ранее француз в интервью Le Figaro заявил, что чистые россияне должны поехать на Игры в Пхенчхане. Вместе с тем, Фуркад против, чтобы туда ехали спортсмены, которые ранее попались на допинге. Губерниев на это написал следующее:

"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018 Об этом он сказал в интервью французской прессе! А еще Фуркад не против того, чтобы зимой шел снег, осенью дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма!"

Фуркад предложил Губерниеву остановиться и обвинил того во лжи:

"Вам следует выполнять свою работу должным образом и научиться проверять источники! Я никогда этого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, поэтому остановитесь!".