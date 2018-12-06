Евгения Павлова - о дебюте на Кубке мира: "Дальше будем выигрывать!"

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая в четверг дебютировала на этапе Кубка мира в Поклюке, заявила, что ей понравилась атмосфера на этом соревновании. 25-летняя спортсменка заняла 31-е место в индивидуальной гонке на 15 километров.

- Очень понравилась атмосфера, спасибо зрителям, - сказала Павлова в эфире канала "Матч ТВ". - Очень классно было ехать по трассе. Результат дебютной гонки? Думала, будет хуже. Обидно, что промахнулась на стойке по своей вине. Я шла по трассе, меня никто не обгонял, а я догоняла.

Было комфортно идти по трассе. Тем, кто бежал эстафеты, было легче. На разминке было уже тяжело, ноги были ватные. Задача была - держать темп и по возможности прибавлять. Дальше будем выигрывать.

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