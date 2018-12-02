Евгений Гараничев: "Не получилось в конце гонки зацепиться за шведа и канадца"

Российский биатлонист Евгений Гараничев отметил, что настраивался на максимальный результат в синглмиксте, где он выступал в паре с Ульяной Кайшевой. Российская команда стала седьмой – на последнем круге Гараничев боролся с канадцем и шведом, которым уступил.

– Начался сезон. Настраивался побороться, показать максимальный результат, – заявил в эфире канала "Матч Арена" Гараничев. – Потому что первый старт. Круг очень скоростной, равнинный, пытался держать скорость. Немного не получилось.

Пытался догнать тройку призеров перед последней стрельбой, но они хорошо стреляли – не удалось их догнать. Задачей было отработать всю дистанцию, последний круг в том числе. Потому что впереди весь сезон. Догнал канадца на равнине в конце. Он силы, видимо, поберег, сел за мной со шведом, а на выкате обогнали меня. Я пытался зацепиться – не получилось. Думал финишный спуск поработать. Но отрыв был очень большой.