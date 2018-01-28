Евгений Гараничев: "Не бегал эстафеты, подошел к стойке неправильно"

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев отметил, что ему не хватило опыта выступления в эстафетах в текущем сезоне. Россиянин бежал третий этап смешанной эстафеты на чемпионате Европы. На обоих огневых рубежах он потратил по два дополнительных патрон и передал эстафету вторым, в 11 секундах от украинца Артема Примы.

- Не бегал эстафеты. Может, неправильно к стойке подошел, - сказал Гараничев во флеш-интервью. - Слишком маленький пульс был. Хотелось лучше справиться на стрельбе, но рад, что все неплохо сложилось. Я еще не привык, как и за кем подходить.