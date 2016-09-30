Елисеев не выступит на первом этапе Кубка мира

Вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров сообщил, что Матвей Елисеев не сможет принять участие в первом этапе Кубка мира по дополнительной квоте, которую изначально получил в результате победы в Кубке IBU прошлого сезона. Первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде.

- К сожалению, поправка по поводу дополнительной квоты на первый этап Кубка мира для победителя общего зачета Кубка IBU не будет утверждена, - цитирует ТАСС Майгурова. - Проблема исключительно в юридической части этого вопроса. Дело в том, что пункт поправки состоял из двух частей. Первая часть касалась подобного бонуса для лучших юниоров и юниорок сезона, а вторая - для сильнейших в тотале Кубка IBU. Поправка по победителям Кубка IBU ни у кого вопросов не вызвала, а вот по юниорам конгресс IBU ее не принял. В конечном итоге не будет утвержден весь пункт. Поэтому персональной квоты на первый этап для Матвея Елисеева у нас, к сожалению, нет.