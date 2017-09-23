Эдуард Латыпов: "В спринте не справился только на "стойке" с одним выстрелом"

Серебряный призер спринта на чемпионате России по летнему биатлону Эдуард Латыпов остался доволен своим выступлением в гонке. Он уступил только Матвею Елисееву.

- Гонка для меня сегодня прошла хорошо по сравнению с индивидуалкой. Чувствовал себя отлично, - цитирует официальный сайт СБР Латыпова. - Поработал на всех кругах. Не справился только на стойке с одним выстрелом. Доволен сегодняшним результатом.

Сейчас я тренируюсь в резервной команде. Подготовка идет хорошо, по плану. Мы сделали все запланированное в это межсезонье.