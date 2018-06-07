Драчев обсудил с Подчуфаровой работу в СБР

Президент СБР Владимир Драчев сказал, что обсуждал работу в СБР с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой.

- Мы встретились, чтобы пообщаться, я узнал, чем она планирует заниматься, возможно ли ее привлечь к работе в СБР, кто знает, может она еще и надумает выступать, но это от нее зависит, - цитирует президента ТАСС. - Главное, начать общение, наметить дальнейшую работу. Идет ли речь о тренерской работе? Пока не знаю.

25-летняя Ольга Подчуфарова объявила о приостановке карьеры в декабре 2017. Ранее она заявляла, что пропустит следующий сезон.