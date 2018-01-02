Дмитрий Губерниев: "Во времена Тихонова Бьорндален и Фуркад оставались бы талантливыми и подающими надежды"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днем рождения великого российского биатлониста Александра Тихонова с днем рождения. Сегодня четырехкратному олимпийскому чемпиону исполнился 71 год.

- Друзья, поздравим Александра Тихонова с днем рождения, - написал Губерниев в Инстаграме. - Сегодня лучшему спортсмену мирового биатлона 20-го века 71 год. Четырежды олимпийский чемпион, 11 - кратный чемпион мира. Таким как Тихонов у нас был только Лев Яшин. Убежден, будь во времена Тихонова такое количество гонок, как сейчас, особенно контактных, Бьорндален и Фуркад оставались бы талантливыми и подающими надежды атлетами. Недаром Тихонова, как лучшего спортсмена всех времен и народов СССР, выделял Николай Озеров. Тихонов - кавалер боевого Ордена Красной Звезды, он совершил подвиг, задержал опасного преступника. С днем рождения, наш драгоценный Иваныч, мы Вас любим. Тихонову - многая лета!