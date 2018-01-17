13:09 | Биатлон

Дарья Виролайнен: "Чем сложнее трасса, тем лучше"

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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в преддверии старта этапа Кубка мира в Антхольце отметила, что ей нравится там выступать. Она также добавила, что предпочитает более сложные трассы.

– Мне в Антхольце очень нравится. Чем тяжелее, тем лучше, – сказала в интервью "Калашников Media" Виролайнен. – Сил у меня хватит. Где больше надо терпеть, там мне больше и нравится.

Напомним, этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. Он стартует женским спринтом, который состоится завтра в 16.15 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521901

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Этому днищу д.б. все равно.

13:45