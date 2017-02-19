Дальмайер выиграла пятое золото чемпионата мира в Австрии

Лаура Дальмайер из Германии стала первой в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Для 23-летней биатлонистки это пятое золото турнира в Австрии.
Второй стала Сьюзен Данкли из США, третьей – Кайса Мякяряйнен из Финляндии.
Ирина Старых финишировала 15-й, Татьяна Акимова – 23-й.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Масс-старт, 12,5 км
1. Дальмайер (Германия) - 33.13,8 (0 шт. кругов)
2. Данкли (США) - отставание 4,6 (0)
3. Мякяряйнен (Финляндия) - 20,1 (1)
4. Коукалова (Чехия) - 24,0 (1)
5. Грегорин (Словения) - 24,2 (1)
6. Джима (Украина) - 24,4 (1)…
15. СТАРЫХ (Россия) - 1.37,0 (2)…
23. АКИМОВА (Россия) - 2.43,4 (5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/world/2016-2017/events/1835_15_1/
tryam
а норвегия да.....не рискнули препараты употреблять либо не дали..хакеров бояться
14:42
tryam
Губа сказал что ТИ есть у некоторых спортсменов....Дальмайер конечно же здесь не причем с америкосами))
14:40
RW.irk
PallMall-----Откуда в тебе всегда столько фееричных мыслей?)) Старых в обеих медалях поучаствовала?))
14:37
Don Miguel
Губа обозвал Лауру "щукой", видимо, хотел обидеть за ее не слишком красивые зубы. Только по мне, щука - хозяйка водоема. С сомом не связывается, хоть он и больше, у них разные ипостаси. Мелочь пожирает, крупных рыб не трогает, они сами свои хвостатые плавнички поджимают. Плавает гордая и красивая.
14:35
Тот самый Зануда
Мдя,а ведь если бы эта немка стартовала в спринте позже наштукатуренной,чешской певички,то вполне вероятно могла и вообще всё золотишко забрать.
14:34
PallMall
Если бы не Шипулин со Старых, которые готовились отдельно, не видать нам медалей на этом ЧМ. Что делает ТШ и, в частности, главный тренер с Кравцовым? Семечки лузгают, да деньги по карманам рассовывают.
14:31
redgy
просто у немцем вряд ли найдутся свои родченковы/степановы.. так что молодец дальмайер, 5 побед не вспотев
14:24
dim777.
Айртон Акимова опять решила с Лаурой, Кайсой и другими топами зарубиться.)) Бгг.)) Это было очеееень смешно!)) 14:17 _________________ А для астматичек - это вообще космос.)) Бу-га-га.)) Вот же супер умммора!))
14:23
Kostromich
Дальмайер - судя по всему, так же чиста, как Нойнер. Имеет индульгенцию по 2018 включительно, а потом - рожать детей... Вполне возможно что ВАДики в обмен на 2 американские медали разрешили кое-кому жрать...
14:17
RW.irk
Хильдебранд ваще разобрана здесь. Спасибо команде, что золото в эстафете ей подарили))
14:17
Айртон
Акимова опять решила с Лаурой, Кайсой и другими топами зарубиться.)) Бгг.)) Это было очеееень смешно!))
14:17
RW.irk
Какая уж там Нойнер! Лена нервно курит в сторонке))
14:15
shpasic
а Лаурочка хапнет на Олимпиаде пачку медалей и сразу же завершит карьеру))
14:14
Catarzina
рисковала кайса когда засиделась перед последным выстрелом ,там уже с ш.кругов выходили и корова немного удалилась но Слава Богу что так все удачно закончилос,мужскую гонку уже буду смотреть спокойно,у кайсы медаль - я радостен
14:14
Свинству Бой!
Очень рад за Кайсу. Все остальное стандартно. Наши в полной опе. Дальмайер победила, сучкалова с деревянной, норвежские астматички без препаратов- нулины. Грустно.
14:14
shpasic
Габриэллочку с деревяхой!))
14:14
Slim Taller
Рад за Сьюзен и Кайсу.Своим трудом заслужили эти медали.Рыжая скалолазка уже надоела.В ближайшие годы вряд-ли кто-то сможет соперничать с ней,уж больно она стабильная.
14:14
oleg.bob
В мире биатлона появился новый безоговорочный лидер.
14:11
Айртон
Лаура космос!)) 5 золотых и 1 серебро в 6 гонках!)) Браво!)) Теперь 7-кратная!)) Германию с 6-м золотом здесь!)) Ну и очень рад за Сьюзи и Кайсу!))
14:10
Catarzina
Solace. за лауру я спокоен она не делает штраф круги а потом всех обгоняет как кукалова 2-3 гонки назад вот её то и надо проверять на допинг ,но видимо сдулась она когда проиграла пидгрушной было ясно что прекращает бесплатный концерт
14:10
shu111
Кайса - 5 баллов.
14:09
Catarzina
масс старт на удивление получился весьма адреналинным , забыл отметить что ветеран грегорин прыгнула выше головы,высокое место джимы не удивило
14:08
Solace.
Жаль, что Данкли не смогла. Явно Дальмайер под чем-то, чтобы так нестись. Рад за Кайсу, понравилось, как она Коукалову, как стоячую обошла)
14:06
Catarzina
Праздник какой то НУ НАКОНЕЦ ТО ! заслуженная прелесть по характеру и по трудолюбию финка взяла медаль сильно рад за нее и американка конечно умопомрачительно валила как могла не дала корове приблизиться уступила только лауре ,поздравление кайсочке и сюзан
14:06