Дальмайер выиграла пятое золото чемпионата мира в Австрии

Лаура Дальмайер из Германии стала первой в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Для 23-летней биатлонистки это пятое золото турнира в Австрии.

Второй стала Сьюзен Данкли из США, третьей – Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

Ирина Старых финишировала 15-й, Татьяна Акимова – 23-й.

Трансляция гонки

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Масс-старт, 12,5 км

1. Дальмайер (Германия) - 33.13,8 (0 шт. кругов)

2. Данкли (США) - отставание 4,6 (0)

3. Мякяряйнен (Финляндия) - 20,1 (1)

4. Коукалова (Чехия) - 24,0 (1)

5. Грегорин (Словения) - 24,2 (1)

6. Джима (Украина) - 24,4 (1)…

15. СТАРЫХ (Россия) - 1.37,0 (2)…

23. АКИМОВА (Россия) - 2.43,4 (5)