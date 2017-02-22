Цветков и Акимова выступят на зимних Военных играх в Сочи

Российский биатлонист Максим Цветков примет участие в зимних Военных играх, которые завтра стартуют в Сочи, сообщает пресс-служба турнира. Кроме того, в состав сборной России вошли прапорщики Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, а также рядовой Сергей Клячин.

В состав женской команды вошли прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Татьяна Акимова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, а также рядовой Анастасия Евсюнина. В программе соревнований запланированы спринт, смешанная эстафета, а также патрульная гонка.