16:12 | БИАТЛОН

Цветков и Акимова выступят на зимних Военных играх в Сочи

0
0
0
0

Российский биатлонист Максим Цветков примет участие в зимних Военных играх, которые завтра стартуют в Сочи, сообщает пресс-служба турнира. Кроме того, в состав сборной России вошли прапорщики Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, а также рядовой Сергей Клячин.

В состав женской команды вошли прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Татьяна Акимова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, а также рядовой Анастасия Евсюнина. В программе соревнований запланированы спринт, смешанная эстафета, а также патрульная гонка.

Дополнительная информация

http://cismsochi2017.ru/news-2458/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ