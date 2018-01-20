Бе выиграл гонку преследования в Антерсельве, Шипулин - третий

Победитель спринта на 6-м этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Йоханнес Бе выиграл и гонку преследования. На четырех огневых рубежах он обошелся без единого промаха. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Третье место – у россиянина Антона Шипулина. Оба допустили по одной осечке на рубежах. Для российского биатлониста это вторая личная бронза в сезоне после преследования в Анси.

Атерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1 (1). Й. Бе (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)

2 (2). М. Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1)

3 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 1.18,4 (1)

4 (3). Пайффер (Германия) - 1.47,5 (1)

5 (32). Свендсен (Норвегия) - 1.57,1 (0)

6 (5). Жаклен (Франция) - 2.00,8 (2)...

14 (8). БАБИКОВ (Россия) - 2.46,7 (2)...

20 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.57,7 (3)...

32 (42). ЛОГИНОВ (Россия) - 3.48,2 (4)

33 (48). ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.51,4 (3)...

39 (53). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.10,4 (3)