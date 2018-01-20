Бе выиграл гонку преследования в Антерсельве, Шипулин - третий

Победитель спринта на 6-м этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Йоханнес Бе выиграл и гонку преследования. На четырех огневых рубежах он обошелся без единого промаха. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Третье место – у россиянина Антона Шипулина. Оба допустили по одной осечке на рубежах. Для российского биатлониста это вторая личная бронза в сезоне после преследования в Анси.
Атерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1 (1). Й. Бе (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)
2 (2). М. Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1)
3 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 1.18,4 (1)
4 (3). Пайффер (Германия) - 1.47,5 (1)
5 (32). Свендсен (Норвегия) - 1.57,1 (0)
6 (5). Жаклен (Франция) - 2.00,8 (2)...
14 (8). БАБИКОВ (Россия) - 2.46,7 (2)...
20 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.57,7 (3)...
32 (42). ЛОГИНОВ (Россия) - 3.48,2 (4)
33 (48). ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.51,4 (3)...
39 (53). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.10,4 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1962_12_0/
БэнД
forward988 Антоха в отличной форме! Завтра будет настоящая заруба!------------------------Будет, конечно будет. Мужики будут зарубаться за золото, а Антоха за деревяху ))
19:25
Sinaron
Don Miguel, воняет на ветке только местный юродивый. Ну что с безмозглого Чмоки взять?
18:56
Don Miguel
Опять одна вонь. Чем вам третье место плохо? Этих двух никто в мире не может обогнать целый сезон. Все в мире давно смирились, наш - лучший после них. Плохо? Так вы тогда не пишите за биатлон, а перекочуйте в таеквондо!
18:41
alexzander
BeeBop Да это я знаю)На теннисных ветках мы уже много лет его знаем!)))
18:04
BeeBop
alexzander...Не обращай внимание на этого урода! У него жизнь не удалась, вот и несёт хрень!
18:03
inachipoch
Дайте уже каких-нибудь пилюль Шлёпогубу - он всё чаще теряет связь с действительностью.
18:01
alexzander
Бней Иегуда Хватит уже вязаться к нашим спортсменам, ОНИ МОЛОДЦЫ!!!25.12.2017 мне посчастливилось лететь одним рейсом с Антоном и его семьей в Москву, очень достойный парень,к нему подходили и за автографами и просто поговорить,один позитив.Борется как может и побед на его счету не мало!!!
17:57
Бней Иегуда
Какая заруба?)) Кубок мира уже почти разыгран, и Антошка-понторез опять в пролёте.))
17:53
forward988
Антоха в отличной форме! Завтра будет настоящая заруба!
17:47
magtix
Sinaron Чмока, твой крошечный мозг не позволяет тебе немного заняться анализом. Допинг-тим только и одерживает победы. 17:41 Коротко, ёмко и чётко.
17:45
alexzander
Фуркад и так стартовал с 12 сек отставанием, еще и позволил себе ошибку, все закономерно, завтра гонка будет интересней, контактная, все вместе побегут, удачи нашим и Мартену!!!
17:43
slovogospoda
rusfed 2.0 Планово набирает форму! )../По скорости стрельбы очень быстро и почти очень точно. Здесь Шипулин как обычно стабилен..Обогнал Бё на 4 секунды и Фуркада на 8 секунд..
17:42
Sinaron
Чмока, твой крошечный мозг не позволяет тебе немного заняться анализом. Допинг-тим только и одерживает победы.
17:41
rusfed 2.0
Планово набирает форму! )
17:36
Бней Иегуда
Йоханнеса и Норвегию с очередной победой!)) Допинг-тим - 36 гонок без побед.))
17:36