17:32 | Биатлон

Бе выиграл гонку преследования в Антерсельве, Шипулин - третий

15

Победитель спринта на 6-м этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Йоханнес Бе выиграл и гонку преследования. На четырех огневых рубежах он обошелся без единого промаха. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Третье место – у россиянина Антона Шипулина. Оба допустили по одной осечке на рубежах. Для российского биатлониста это вторая личная бронза в сезоне после преследования в Анси.

Атерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1 (1). Й. Бе (Норвегия) – 31.14,4 (0 промахов)

2 (2). М. Фуркад (Франция) – отставание 1.00,5 (1)

3 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 1.18,4 (1)

4 (3). Пайффер (Германия) - 1.47,5 (1)

5 (32). Свендсен (Норвегия) - 1.57,1 (0)

6 (5). Жаклен (Франция) - 2.00,8 (2)...

14 (8). БАБИКОВ (Россия) - 2.46,7 (2)...

20 (31). ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.57,7 (3)...

32 (42). ЛОГИНОВ (Россия) - 3.48,2 (4)

33 (48). ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3.51,4 (3)...

39 (53). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 4.10,4 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1962_12_0/

15
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

БэнД

forward988 Антоха в отличной форме! Завтра будет настоящая заруба!------------------------Будет, конечно будет. Мужики будут зарубаться за золото, а Антоха за деревяху ))

19:25

Sinaron

Don Miguel, воняет на ветке только местный юродивый. Ну что с безмозглого Чмоки взять?

18:56

Don Miguel

Опять одна вонь. Чем вам третье место плохо? Этих двух никто в мире не может обогнать целый сезон. Все в мире давно смирились, наш - лучший после них. Плохо? Так вы тогда не пишите за биатлон, а перекочуйте в таеквондо!

18:41

alexzander

BeeBop Да это я знаю)На теннисных ветках мы уже много лет его знаем!)))

18:04

BeeBop

alexzander...Не обращай внимание на этого урода! У него жизнь не удалась, вот и несёт хрень!

18:03

inachipoch

Дайте уже каких-нибудь пилюль Шлёпогубу - он всё чаще теряет связь с действительностью.

18:01

alexzander

Бней Иегуда Хватит уже вязаться к нашим спортсменам, ОНИ МОЛОДЦЫ!!!25.12.2017 мне посчастливилось лететь одним рейсом с Антоном и его семьей в Москву, очень достойный парень,к нему подходили и за автографами и просто поговорить,один позитив.Борется как может и побед на его счету не мало!!!

17:57

Бней Иегуда

Какая заруба?)) Кубок мира уже почти разыгран, и Антошка-понторез опять в пролёте.))

17:53

forward988

Антоха в отличной форме! Завтра будет настоящая заруба!

17:47

magtix

Sinaron Чмока, твой крошечный мозг не позволяет тебе немного заняться анализом. Допинг-тим только и одерживает победы. 17:41 Коротко, ёмко и чётко.

17:45

alexzander

Фуркад и так стартовал с 12 сек отставанием, еще и позволил себе ошибку, все закономерно, завтра гонка будет интересней, контактная, все вместе побегут, удачи нашим и Мартену!!!

17:43

slovogospoda

rusfed 2.0 Планово набирает форму! )../По скорости стрельбы очень быстро и почти очень точно. Здесь Шипулин как обычно стабилен..Обогнал Бё на 4 секунды и Фуркада на 8 секунд..

17:42

Sinaron

Чмока, твой крошечный мозг не позволяет тебе немного заняться анализом. Допинг-тим только и одерживает победы.

17:41

rusfed 2.0

Планово набирает форму! )

17:36

Бней Иегуда

Йоханнеса и Норвегию с очередной победой!)) Допинг-тим - 36 гонок без побед.))

17:36