Антон Шипулин: "Ветер был достаточно сильный. Я не сориентировался"

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил о том, что во время стрельбы на масс-старте этапа Кубка мира в Рупольдинге он не смог вовремя сориентироваться. По словам 30-летнего россиянина, было необходимо делать поправку на ветер.
– Сегодня самочувствие получше, но это биатлон. Тут надо не только бежать, но и стрелять, – приводит "Калашников Media" слова Шипулина. – Я уже потом понял, что ветер был достаточно сильный. Я не сориентировался, нужно было сделать поправку.
Мне показали потом на втором кругу мои промахи и они все были с правой стороны. Хотя мне тренеры советовали делать после первого рубежа два влево, два вниз. Придя на вторую лежку я понял, что ветра практически нету. На втором рубеже, стрельнув в ноль, я не сделал ни одного щелчка.
Напомним, что Антон Шипулин финишировал 15-м с четырьмя промахами, Александр Логинов – 27-м с пятью.
Трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге//
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин – 15-й
Felix BARSA
Интересно, почему ФУРКАДУ и Бе ветер не мешает! Колхозник...
15:46
Serenky25
– Я уже потом понял, что ветер был достаточно сильный. Я не сориентировался, нужно было сделать поправку. (((((Да зачем? Главное участие! Никого не слушай! Ветер ничто. Главное вера в собственные силы!
15:42