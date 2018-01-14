Антон Шипулин: "Ветер был достаточно сильный. Я не сориентировался"

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил о том, что во время стрельбы на масс-старте этапа Кубка мира в Рупольдинге он не смог вовремя сориентироваться. По словам 30-летнего россиянина, было необходимо делать поправку на ветер.

– Сегодня самочувствие получше, но это биатлон. Тут надо не только бежать, но и стрелять, – приводит "Калашников Media" слова Шипулина. – Я уже потом понял, что ветер был достаточно сильный. Я не сориентировался, нужно было сделать поправку.

Мне показали потом на втором кругу мои промахи и они все были с правой стороны. Хотя мне тренеры советовали делать после первого рубежа два влево, два вниз. Придя на вторую лежку я понял, что ветра практически нету. На втором рубеже, стрельнув в ноль, я не сделал ни одного щелчка.

Напомним, что Антон Шипулин финишировал 15-м с четырьмя промахами, Александр Логинов – 27-м с пятью.

Трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге//

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин – 15-й