Антон Шипулин: "Мы не можем обижаться на Елисеева"

Россиянин Антон Шипулин признался, что ему на заключительном отрезке эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке было физически непросто. Сборная России стала второй, хотя Матвей Елисеев на третьем этапе допустил несколько промахов и зашел на штрафной круг.

– Пытался сохранить второе место. Потому что знал, что до Фуркада 20 секунд, а преследователи не дремлют. По такой погоде многие хорошо стреляли. Старался сохранять силы на последний рубеж, – отметил во флеш-интервью после гонки Шипулин. – Ничего особенного не сделал, по сути. Старался отработать быстро и чисто. На "стойке" немного не вышло все оптимально. Но в целом все сложилось хорошо. Последний круг давался очень тяжело. Сказывается, что на всех трех гонках подряд приходилось выкладываться. Но рад, что вытерпел и не дал подобраться Шемпу. Елисеев? Мы с ним особо не могли поговорить пока. Но он подошел, поблагодарил, извинился. Мы на него не можем обижаться. Он блестяще отработал на "стойке", вернул интригу. Ошибки у всех бывают.