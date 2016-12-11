14:34 11 декабря | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Мы не можем обижаться на Елисеева"

0
0
0

Россиянин Антон Шипулин признался, что ему на заключительном отрезке эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке было физически непросто. Сборная России стала второй, хотя Матвей Елисеев на третьем этапе допустил несколько промахов и зашел на штрафной круг.

– Пытался сохранить второе место. Потому что знал, что до Фуркада 20 секунд, а преследователи не дремлют. По такой погоде многие хорошо стреляли. Старался сохранять силы на последний рубеж, – отметил во флеш-интервью после гонки Шипулин. – Ничего особенного не сделал, по сути. Старался отработать быстро и чисто. На "стойке" немного не вышло все оптимально. Но в целом все сложилось хорошо. Последний круг давался очень тяжело. Сказывается, что на всех трех гонках подряд приходилось выкладываться. Но рад, что вытерпел и не дал подобраться Шемпу. Елисеев? Мы с ним особо не могли поговорить пока. Но он подошел, поблагодарил, извинился. Мы на него не можем обижаться. Он блестяще отработал на "стойке", вернул интригу. Ошибки у всех бывают.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ