Антон Шипулин: "Меня сильно подвел инвентарь, с первого круга понял, что лыжи придется толкать"

Россиянин Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он стал девятым, отметил, что его сильно подвел инвентарь. Он также добавил, что с одним промахом мог бы бороться за любые места.
Шипулин в гонке допустил три промаха.
– Не могу сказать, что самочувствие сегодня было плохое или хорошее. Оно было среднее, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Меня сильно подвел инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать. Скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников.
Допустил сегодня слишком много промахов. С одним промахом сегодня можно было бороться за любые места. Мог бы стрелять лучше, надо меньше ошибаться.
Уралан-13
Люди
20:45
Уралан-13
А мы ведь знаем,простые дюди,кто-то в Тюмени,кто в Нижневартовске есть из знакомых,кто-то в Ёбурге.ХВАТИТ врать,создавать фанКлубы,да Вы ему посоветуйте,что так врать миллионной армии болельщиков нельзя,"сёстры"
20:45
Уралан-13
Я даже не о том,просто не тянет дурак,(бухает)Как и Гараченков после рождения сына 2 января,но оправдываться будет))
20:42
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Не, ну реально понторез ведёт себя как зажравшийся быдлёнышь.... Тренеруется по инд. программе // а баблосы осваивает НАРОДНЫЕ //, живет в Антерсельве ОТДЕЛЬНО от команды.... И ЭТО ---- КАПИТАН??? Который ДОЛЖЕН сплачивать группу спортсменов и ЖИТЬ ОБЩИМИ С НИМИ ИНТЕРЕСАМИ... Не хочет поторез ТАК делать --- пусть валит из "капитанов" и нефиг ему дополнительно оплачивать данную должность!!!!!!
20:31
Уралан-13
Просто должно быть в первую очередь за себя,а потом за страну(((Вы не умеете признавать ошибки-(Шипулин,Бабиков(девочка),Цветков......Одна Юрлова сейчас бьётся за честь страны(((
20:26
Уралан-13
И кстати,Антон,ты лыжи изначально должен толкать,как и все биатлонисты...Или ты"КАРЛОСОНОМ"себя возомнил и полетишь?(((
20:19
Уралан-13
На уровне Виролайнен уже спустились(((Минуты три проигрываю,но чувствую себя хорошо)))
20:15
Уралан-13
Посмотрим на твоего фаната"Губерниева,который шоу устраивает и обещает,что на Олимпиаде ты будешь герой))"Я не верю Вам,но посмотрим((((Трифонова можете подключить
20:13
Уралан-13
Антон,а тебе не кажется,что все прот ив тебя?А может нужно спортом заниматься?А не языком чесать?Если честно,ты превратился уже в антигероя страны!ТО не там готовились,то лыжи,то смазка(((Интересно,а с женой у тебя "смазка нормальная"?Научись проигрывать,явно ты не в форме((((
20:10
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ну, понеслась........... Начал, как коНОрицынские девственницы, жаловаться НА ВСЁ ВОКРУГ, кроме СЕБЯ --любимого!!!! А как вчера понторезил о спаде спорт. формы у норга и франца к Лямпиаде... Может сервис--бригада не при чём, а ТЫ --- понторез "стоишь на асфальте........." или просто лыжи правую с левой перепутал????
19:58
max14195
Стою на асфальте я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут...
19:46
ALEKS49
Обратите внимание. Хоть кто-бы пожалел бедолагу.
19:20
ALEKS49
Антоха, может лыжи перепутал местами. А то все сервисеры у тебя виноваты. Может на ОИ все-таки втихаря из заветной бутылочки хлебнуть. Осталась же она у тебя. Может не попадешься. А то полный абзац... Одни отговорки.
19:19
Доктор со стажем
Инвентарь подвёл как всегда: лыжи не тем составом намазали, в винторезе патроны отсырели, чужие сапоги натёрли ноги ,ну и т.д. в том же духе. Антон, скажи честно: "Чертовски не хватает Родченкова и мельдония."
18:49
Boleijj protiv
Почему у Юрлову ехали, в у него нет
18:34
rusfed 2.0
Вспомнилось некстати: "Стою на асфальте я в лыжи обутый..."
18:32
rusfed 2.0
Перевел стрелки на ребят-сервисеров. Как-то это нехорошо.
18:31
v.m.sem
Андон,ты просто яйца забыл подвязать,вот они и гремели всю дорогу...
18:25
hant64
Интересно, думает ли так же младший Бё, который у Шипулина выигрывает без напряга, сделав на 2 промаха больше? Лыжи не ехали? Ну вообще-то российскую сервис-бригаду Губерниев считает чуть не лучшей в мире. А тут вдруг лидеру сборной сервисмены подложили свинью, дали не бегущие лыжи... Очередной отмазон. Безнадёга.ру это называется, а не готовность к Олимпиаде. Туристами в Пхенчхан все биатлонисты и биатлонистки съездят, и кому это нужно?
18:19