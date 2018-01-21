Антон Шипулин: "Меня сильно подвел инвентарь, с первого круга понял, что лыжи придется толкать"

Россиянин Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он стал девятым, отметил, что его сильно подвел инвентарь. Он также добавил, что с одним промахом мог бы бороться за любые места.

Шипулин в гонке допустил три промаха.

– Не могу сказать, что самочувствие сегодня было плохое или хорошее. Оно было среднее, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Меня сильно подвел инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать. Скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников.

Допустил сегодня слишком много промахов. С одним промахом сегодня можно было бороться за любые места. Мог бы стрелять лучше, надо меньше ошибаться.