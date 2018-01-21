17:57 | Биатлон

Антон Шипулин: "Меня сильно подвел инвентарь, с первого круга понял, что лыжи придется толкать"

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Россиянин Антон Шипулин после масс-старта на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он стал девятым, отметил, что его сильно подвел инвентарь. Он также добавил, что с одним промахом мог бы бороться за любые места.

 
Мартен ФУРКАД.Антерсельва. Фуркад выиграл масс-старт. Шипулин - девятый

Шипулин в гонке допустил три промаха.

– Не могу сказать, что самочувствие сегодня было плохое или хорошее. Оно было среднее, – приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. – Меня сильно подвел инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать. Скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников.

Допустил сегодня слишком много промахов. С одним промахом сегодня можно было бороться за любые места. Мог бы стрелять лучше, надо меньше ошибаться.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/59038/

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Уралан-13

Люди

20:45

Уралан-13

А мы ведь знаем,простые дюди,кто-то в Тюмени,кто в Нижневартовске есть из знакомых,кто-то в Ёбурге.ХВАТИТ врать,создавать фанКлубы,да Вы ему посоветуйте,что так врать миллионной армии болельщиков нельзя,"сёстры"

20:45

Уралан-13

Я даже не о том,просто не тянет дурак,(бухает)Как и Гараченков после рождения сына 2 января,но оправдываться будет))

20:42

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Не, ну реально понторез ведёт себя как зажравшийся быдлёнышь.... Тренеруется по инд. программе // а баблосы осваивает НАРОДНЫЕ //, живет в Антерсельве ОТДЕЛЬНО от команды.... И ЭТО ---- КАПИТАН??? Который ДОЛЖЕН сплачивать группу спортсменов и ЖИТЬ ОБЩИМИ С НИМИ ИНТЕРЕСАМИ... Не хочет поторез ТАК делать --- пусть валит из "капитанов" и нефиг ему дополнительно оплачивать данную должность!!!!!!

20:31

Уралан-13

Просто должно быть в первую очередь за себя,а потом за страну(((Вы не умеете признавать ошибки-(Шипулин,Бабиков(девочка),Цветков......Одна Юрлова сейчас бьётся за честь страны(((

20:26

Уралан-13

И кстати,Антон,ты лыжи изначально должен толкать,как и все биатлонисты...Или ты"КАРЛОСОНОМ"себя возомнил и полетишь?(((

20:19

Уралан-13

На уровне Виролайнен уже спустились(((Минуты три проигрываю,но чувствую себя хорошо)))

20:15

Уралан-13

Посмотрим на твоего фаната"Губерниева,который шоу устраивает и обещает,что на Олимпиаде ты будешь герой))"Я не верю Вам,но посмотрим((((Трифонова можете подключить

20:13

Уралан-13

Антон,а тебе не кажется,что все прот ив тебя?А может нужно спортом заниматься?А не языком чесать?Если честно,ты превратился уже в антигероя страны!ТО не там готовились,то лыжи,то смазка(((Интересно,а с женой у тебя "смазка нормальная"?Научись проигрывать,явно ты не в форме((((

20:10

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ну, понеслась........... Начал, как коНОрицынские девственницы, жаловаться НА ВСЁ ВОКРУГ, кроме СЕБЯ --любимого!!!! А как вчера понторезил о спаде спорт. формы у норга и франца к Лямпиаде... Может сервис--бригада не при чём, а ТЫ --- понторез "стоишь на асфальте........." или просто лыжи правую с левой перепутал????

19:58

max14195

Стою на асфальте я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут...

19:46

ALEKS49

Обратите внимание. Хоть кто-бы пожалел бедолагу.

19:20

ALEKS49

Антоха, может лыжи перепутал местами. А то все сервисеры у тебя виноваты. Может на ОИ все-таки втихаря из заветной бутылочки хлебнуть. Осталась же она у тебя. Может не попадешься. А то полный абзац... Одни отговорки.

19:19

Доктор со стажем

Инвентарь подвёл как всегда: лыжи не тем составом намазали, в винторезе патроны отсырели, чужие сапоги натёрли ноги ,ну и т.д. в том же духе. Антон, скажи честно: "Чертовски не хватает Родченкова и мельдония."

18:49

Boleijj protiv

Почему у Юрлову ехали, в у него нет

18:34

rusfed 2.0

Вспомнилось некстати: "Стою на асфальте я в лыжи обутый..."

18:32

rusfed 2.0

Перевел стрелки на ребят-сервисеров. Как-то это нехорошо.

18:31

v.m.sem

Андон,ты просто яйца забыл подвязать,вот они и гремели всю дорогу...

18:25

hant64

Интересно, думает ли так же младший Бё, который у Шипулина выигрывает без напряга, сделав на 2 промаха больше? Лыжи не ехали? Ну вообще-то российскую сервис-бригаду Губерниев считает чуть не лучшей в мире. А тут вдруг лидеру сборной сервисмены подложили свинью, дали не бегущие лыжи... Очередной отмазон. Безнадёга.ру это называется, а не готовность к Олимпиаде. Туристами в Пхенчхан все биатлонисты и биатлонистки съездят, и кому это нужно?

18:19