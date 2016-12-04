Антон Бабиков: "В начале гонки я понял, что все возможно"

Россиянин Антон Бабиков, победивший в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметил, что верил в успешное выступление, поскольку погода позволяла бороться за высокие позиции. Перед последним этапом он шел вторым, но француз Мартен Фуркад промахнулся дважды и пропустил вперед Бабикова и Максима Цветкова.

- До сих пор невероятно, испытываю смешанные эмоции, - сказал Бабиков на пресс-конференции. - Начав гонку, я понял, что мы идем очень плотно, и все возможно. Сегодня не такой штиль, как вчера. Есть ветер, и он вносит коррективы.

- Какие у вас были ожидания до того, как вы приехали в Эстерсунд?

- Обычное волнение перед стартом сезона. Я не видел соперников долгое время, но думал только о себе, а не о том, как будет складываться борьба. Интересно посмотреть, как готов ты сам.

- Ваше лучшее достижение до этой гонки?

- Чемпионат мира в Осло. До этого я не так много бегал на Кубках мира.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было