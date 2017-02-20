Антон Бабиков: "Сборная России еще больше сплотилась из-за ситуации с гимном"

Чемпион мира Антон Бабиков признался, что ему было неприятно, что во время церемонии награждения после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. Также Бабиков отметил, что эта ситуация сплотила команду еще больше.

- Сначала было очень неприятно, - цитирует "Молодежная газета" Бибикова. - Наш слух не настолько тонок, чтобы с первых нот понять, что что-то не так. Но тем не менее мы сразу поняли, что играет не наш гимн. Мы были расстроены, но дальше все было очень патриотично и хорошо. Быстро исправили ситуацию. Наш знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев в этом помог. Мы еще больше сплотились из-за этой ситуации. Нам принесли очень много извинений за то, что произошла такая ошибка.