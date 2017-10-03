Антон Бабиков: "Олимпийская медаль для меня дороже любых денег"

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал, что за время летней подготовки к сезону сдал три допинг-теста. Он также добавил, что спортсмен, выступающий на Олимпиаде за сборную России, не должен думать о денежных вознаграждениях за медали.

– Глава USADA заявил, что российских спортсменов не надо допускать на Игры в Южную Корею. Вы слышали эту информацию?

– Такая информация меня особо никогда не интересовала. Мало ли кто что сказал, – приводит "Спорт день за днем" слова Бабикова. – Много людей что-то говорят. За лето я сдал три допинг-теста. Думаю, что немногие иностранные спортсмены сдают такое же количество не в соревновательный сезон. Результаты этих тестов, как и все мои предыдущие, не вызывали никаких вопросов. Не думаю, что у кого-то есть причины не желать видеть меня на Олимпийских играх, как и других российских спортсменов.

– Вы слышали о том, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении по итогам выступлений на Играх-2018: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона – за серебро, 1,7 миллиона – за бронзу?

– Я не интересуюсь такими вещами. На мой взгляд, спортсмен, выступающий на Играх за Россию, не должен думать о том, сколько денег принесет ему олимпийская медаль. Невозможно ни в какие денежные эквиваленты перевести эту награду… Олимпийская медаль для меня дороже любых денег.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.