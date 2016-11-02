Антон Бабиков: "Готов к новому сезону примерно на 90 процентов"

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков подчеркнул в интервью "Известиям", что практически полностью готов к новому сезону. Он отметил, что тренер Андрей Падин достаточно требователен, но ему спортсмену это нравится.

– Можете оценить свою готовность к сезону? - вопрос Бабикову.

– Я готов примерно на 90 процентов. Летом мы проделали отличную работу. Особенно продуктивным для меня оказался сбор в Рамзау. Там мы встали на первый снег и я почувствовал уверенность в своих силах. Сейчас мы проводим сбор в Ханты-Мансийске. Я получаю большое удовольствие от тренировочного процесса и с нетерпением жду начала официальных стартов. Осталось чуть меньше месяца, и уже хочется проверить свои силы. Это время быстро пролетит, и нам есть над чем поработать.

– Перед началом предсезонной подготовки вы приняли решение отказаться от перехода в группу Рико Гросса и продолжили тренироваться под руководством Андрея Падина. Можете рассказать про специфику работы своего тренера?

– Ни о каком отказе речи не шло. Мы с тренерами сборной пришли к выводу, что на данный момент мне лучше подойдет подготовка в группе Падина. С Андреем Викторовичем мы работаем вместе уже три года. Нельзя сказать, что его подход является каким-то необычным. Я бы назвал его русским. Он дает нам понять: если ты попал в сборную России, то должен выкладываться по полной. Закончилось время, когда тебя учили базовым элементам, тренеры ходили за тобой, как за юниором. Сейчас все зависит только от тебя, от твоей работы на тренировках. Падин – очень требовательный тренер, но мне это нравится.