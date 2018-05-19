Анна Богалий: "Правление СБР выбрали быстро. Только Барнашов взял самоотвод"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала о том, как проходила отчетно-выборная конференция СБР в Тюмени, на которой Владимир Драчев стал новым президентом организации.

– Владимиру Драчеву и Виктору Майгурову потребовалось три тура, чтобы определить победителя. А насколько быстро было выбрано правление?

– Достаточно быстро. В списке было 24 кандидатуры, но Владимир Михайлович Барнашов перед выборами взял самоотвод. Драчев назвал кандидатов, с которыми ему было бы комфортно работать, и делегаты всех их и выбрали в первом туре. Новый президент СБР поставил задачу, чтобы каждый член правления отвечал за определенную группу регионов.

– Вы перед выборами рассылали открытое письмо, в котором выражали готовность работать в СБР. Предложения уже последовало?

– Пока нет. Это уже Владимир Петрович будет решать. Если он решит доверить мне какое-то направление в СБР, мы узнаем об этом в ближайшее время. Пока не могу об этом сказать. Но работать готова.

– Новая команда СБР сможет изменить ситуацию, в которую попал российский биатлон?

– То, что проголосовали за Драчева и новых членов правления, показывает, что все хотели обновления. Делегаты доверили ему ответственную работу. Я оптимист, и мне бы очень хотелось, чтобы наш биатлон развивался. Особенно детский, это моя больная тема. (Андрей ШИТИХИН)