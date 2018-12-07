Анна Богалий: "Ожидала от Логинова высокого результата"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала "СЭ" результаты российских мужчин в спринте на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Александр Логинов завоевал бронзу. Результат 26-летнего спортсмена составил 24 минуты 2,7 секунды. Отставание от выигравшего гонку норвежца Йоханнеса Бе – 16,4 секунды.



– Ожидали от Логинова такого высокого результата?

– Конечно. У нас ребята традиционно могут преподносить приятные сюрпризы. Отлично, что получилось проявить себя на первом же этапе Кубка мира. Тем более была чистая стрельба, это приятный бонус в биатлоне.

– В гонке преследования от Логинова чего ждать?

– Будет сложная гонка. Когда есть очная борьба, то присутствует нервное напряжение. Думаю, Саше по силам справиться с ним. Он уже не первый сезон в разных дисциплинах показывает достойные результаты. Все будет зависеть от того, заведется он или нет. Когда бежишь по трассе и удается кого-то обогнать, то не всегда выстрелы дорабатываешь, этого надо избежать.

– Результаты остальных россиян закономерны?

– Сегодня, по словам тренеров, физически было сложно. После переезда некоторые попали в функциональную яму. Поэтому жалко, что у Димы Малышко (70-е место. – Прим. "СЭ") гонка совсем не получилось. Думаю, он смог бы в воскресенье показать достойный уровень. Будем ждать его в Хохфильцене. Остальные ребята должны к воскресенью улучшить физическое состояние, тогда и позиции будут более радостными. (Арман МКРТЧЯН)