Андрей Гербулов: "Шипулин и Волков хотят выступить на летнем чемпионате мира идеально"

Андрей Гербулов, тренер биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, отметил, что спортсмены немного переживают перед летним чемпионатом мира по биатлону. Турнир пройдет с 25 по 27 августа в Чайковском.

- По контрольной тренировке могу сказать, что видно – немного они переживают, - приводит "Тюменская арена" слова Гербулова. - Хотя даже зимой на Кубках мира я такого не замечал. Понятно, что ребята хотят у себя дома выступить идеально. В смешанной эстафете все будут ждать от сборной России только золота.

- Весь крен в подготовке делается на зимний олимпийский сезон?

- Конечно. Специально к чемпионату мира в Чайковском подготовки не было. Но все равно мы постарались сделать так, чтобы к домашнему планетарному форуму ребята подошли в достойной форме.