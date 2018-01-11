Анастасия Кузьмина: "Шипулин такой человек, что сейчас его лучше не тормошить

Биатлонистка Анастасия Кузьмина после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что на неудачном выступлении сказались промахи на первом огневом рубеже, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Спортсменка также добавила, что Антону Шипулину нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.

– Все уже привыкли, что Настя побеждает. А сегодня вы девятая. Что скажете?

– Не уверена, что к победам моим привыкли. Скорее наоборот – всех это удивляло. Индивидуальная гонка – не самая моя нелюбимая дистанция. Сегодня я хотела развеять эту аксиому для самой себя. И если бы не промахи на первом рубеже – все было бы здорово. Но и после них не могла бросить. Говорила себе: "Настя, ты один из лидеров, надо доказывать это каждый день".

– Тяжело сохранять позитив после неудачи на первом же рубеже?

– В том и разница между "зрелыми" спортсменами и остальными. "Зрелые" не поддаются эмоциям и какая-то ошибка не может сломить их. Гонка заканчивается только на финишной черте.

– Антон Шипулин придет в себя до Олимпийских игр?

– Это вопросы к нему. Недавно мы ходили с ним на кроссовую тренировку, это было психологической разгрузкой для него и для меня. Поговорили по душам. Думаю, ему просто нужно время. И он такой человек, что, когда что-то не получается, его лучше не тормошить, а дать созреть самому, вернуться к себе самому прежнему.

Напомним, что Кузьмина заняла 9-е место, допустив три промаха.