Анастасия Кузьмина: "Родственники боялись разговаривать с Шипулиным о продолжении карьеры"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина отметила, что родственники боялись разговаривать с ее братом, олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете Антоном Шипулиным на тему продолжения карьеры. По ее словам, они хотели дать ему возможность самостоятельно понять, чего он хочет.

В начале октября российский биатлонист написал на своей странице в Инстаграм, что принял решение относительно своего будущего, и отметил, что появится на Кубке мира.

- Советовался ли он? Нет, мы оставили его в покое – и я, и родители, - цитирует Кузьмину "РИА Новости". - Это было очень важное решение, очень сложное, нужно было, чтобы никто на Антона не давил. Мы вообще, если честно, боялись с ним разговаривать на эту тему. И хотели дать ему возможность самостоятельно понять, чего он хочет.

Я воспринимаю брата как очень большого спортсмена, несмотря на то, что двух главных для него целей он пока еще в своей карьере не достиг. Думаю, что сейчас, когда он принял решение продолжать соревноваться, для него очень важно не исчерпать себя при первых неудачах, не форсировать работу, подойти к тренировочному процессу более осознанно.