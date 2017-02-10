20:22 10 февраля | БИАТЛОН

Анастасия Кузьмина - о Шипулине: "Антон близко к сердцу воспринимает вопросы допинга в России"

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Двукратная олимпийская чемпионка и сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина выразила мнение, что российский биатлонист вступил в прямой конфликт с Мартеном Фуркадом, поскольку достиг "точки кипения". Накануне на церемонии награждения смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду.  Француз ранее позволил себе резкие высказывания в адрес Логинова, а также "подрезал" его в гонке. Фуркад демонстративно покинул церемонию, но впоследствии вернулся.

– Шипулин всегда был одним из самых сдержанных спортсменов в сборной. Насколько для вас стало неожиданным, что вчера его чаша терпения переполнилась?

– Вы говорите правильно. К сожалению, в четверг он достиг точки кипения. Я вообще очень переживаю за него по ходу этого сезона. Антон очень близко к сердцу воспринимает вопросы по части допинга в России. Все это постоянно муссируется и с таким давлением справляться очень сложно. Антон старается быть хладнокровным и выбрасывать перед гонками все второстепенное, но ведь каждый из нас – только человек. И не всегда удается сдерживаться. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Кузьминой

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