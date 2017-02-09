18:15 9 февраля | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Если действия Фуркада покажутся умышленными, подадим протест"

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что СБР не исключает возможности подачи протеста на действия француза Мартена Фуркада, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. При смене этапа в первой гонке чемпионата мира – смешанной эстафете - лидер Кубка мира "подрезал" Александра Логинова. Уже отправившись в гонку, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону россиянина, передавшего эстафету Антону Шипулину и катившемуся по краю лыжни, после чего Логинов упал на снег.

"Сейчас наши тренеры посмотрят повтор инцидента Фуркада с Логиновым. Если его действия покажутся умышленными, не исключено, что будем подавать протест", – сказал Кравцов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Пушкарь в теме

Кравцов,ты сам-то себе веришь?Ты,чучело,струсишь,и засунешь свой протест сам знаешь в какое место!

18:30 9 февраля

Тони Старк

Что смотреть то?Вся страна видела,что сделала французкая профурсетка,ну не мужик он,НЕ МУЖИК.Так только трусы поступают из за спины и из подтишка.

18:21 9 февраля

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