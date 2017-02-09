Александр Кравцов: "Если действия Фуркада покажутся умышленными, подадим протест"

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что СБР не исключает возможности подачи протеста на действия француза Мартена Фуркада, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. При смене этапа в первой гонке чемпионата мира – смешанной эстафете - лидер Кубка мира "подрезал" Александра Логинова. Уже отправившись в гонку, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону россиянина, передавшего эстафету Антону Шипулину и катившемуся по краю лыжни, после чего Логинов упал на снег.
"Сейчас наши тренеры посмотрят повтор инцидента Фуркада с Логиновым. Если его действия покажутся умышленными, не исключено, что будем подавать протест", – сказал Кравцов.
Пушкарь в теме
Кравцов,ты сам-то себе веришь?Ты,чучело,струсишь,и засунешь свой протест сам знаешь в какое место!
18:30 9 февраля
Тони Старк
Что смотреть то?Вся страна видела,что сделала французкая профурсетка,ну не мужик он,НЕ МУЖИК.Так только трусы поступают из за спины и из подтишка.
18:21 9 февраля