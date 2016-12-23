Александр Касперович: "Радует, что молодежь показывает достойные результаты"

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович остался доволен тем, как прошла индивидуальная гонка на "Ижевской винтовке". Победу в ней одержал Александр Логинов, который не допустил ни одного промаха.

– Сегодня очень хорошая гонка сложилась для всех спортсменов. Погодные условия позволили нам сегодня провести гонку, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – Победитель, Александр Логинов, показал хороший результат, отстрелялся на четыре ноля – это очень хорошо для таких погодных условий. Плюс молодой спортсмен Тимур Махамбетов показал достаточно высокий результат. Меня очень радует, что молодежь показывает достойные результаты.

Про Дмитрия Малышко и Алексея Слепова пока сложно говорить – нужно разговаривать со спортсменами, почему не сложилась стрельба. Вы видели, что Алексей допустил несколько промахов на первых рубежах, потом исправился. По ходу дистанции он показал свою высокую скорость. Малышко допустил ошибки из положения лежа и стоя. Нужно общаться с ними.

Что касается представителя Удмуртии – Александр Поварницын переболел очень серьезно. Сегодня он уже входит в свое нормальное состояние, набирает форму. Мы надеемся, что в этом году Поварницын покажет достойные результаты. Мы рассчитываем на этого спортсмена.