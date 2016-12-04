Александр Касперович: "Не сказал бы, что у женской сборной России все плохо"

Главный тренер сборной России Александр Касперович остался доволен выступлением команды в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Первое место занял Антон Бабиков, а вторым финишировал Максим Цветков. Антон Шипулин вошел в десятку, заняв восьмое место. У девушек в гонке преследования лучшей стала Анастасия Загоруйко, занявшая 29-е место.

- Сегодняшнее выступление мужской команды оцениваю на отлично, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - Досадная ошибка Антона Шипулина не дала нам бороться за весь подиум, но ничего страшного. Очень приятно, что ребята молодые, но показали зубы Мартену Фуркаду, что они могут с ним бороться. Это даст уверенность ребятам в дальнейшем.

У девочек я бы не сказал, что все плохо. Есть динамика, есть прогресс, неплохо отработали сегодня Загоруйко и Акимова. Работа ведется, тренеры понимают, где у нас есть запас, в чем мы еще можем прибавить. Судить по одному соревнованию очень сложно, поэтому я надеюсь, что с той работой, что ведется, мы с женской командой должны сделать шаг вперед и подойти к чемпионату мира.