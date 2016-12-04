Александр Касперович: "Не сказал бы, что у женской сборной России все плохо"

Главный тренер сборной России Александр Касперович остался доволен выступлением команды в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Первое место занял Антон Бабиков, а вторым финишировал Максим Цветков. Антон Шипулин вошел в десятку, заняв восьмое место. У девушек в гонке преследования лучшей стала Анастасия Загоруйко, занявшая 29-е место.
- Сегодняшнее выступление мужской команды оцениваю на отлично, - цитирует официальный сайт СБР Касперовича. - Досадная ошибка Антона Шипулина не дала нам бороться за весь подиум, но ничего страшного. Очень приятно, что ребята молодые, но показали зубы Мартену Фуркаду, что они могут с ним бороться. Это даст уверенность ребятам в дальнейшем.
У девочек я бы не сказал, что все плохо. Есть динамика, есть прогресс, неплохо отработали сегодня Загоруйко и Акимова. Работа ведется, тренеры понимают, где у нас есть запас, в чем мы еще можем прибавить. Судить по одному соревнованию очень сложно, поэтому я надеюсь, что с той работой, что ведется, мы с женской командой должны сделать шаг вперед и подойти к чемпионату мира.
Бен Ричардс
Динамика и прогресс у девушек? Это он о местах в четвёртом десятке и проигрыше лидеру в 3,5 минуты. Как сейчас принято выражаться это уже дно, потому что падать ниже уже некуда.
20:33
PallMall
Такое ощущение, что молодые наши биатлонистки не хотят выступать в основной сборной и уже давно, то заболеют, то вдруг начинают мазать или медленно идти, только чтобы не взяли. Что-то там нечисто, не договаривает Касперович.
20:06
MMT
Почему за плохие результаты на кубок ИБУ отправляют только плохо готовых спортсменов (и то не всех). Некоторых тренеров, очевидно, надо отправить туда же - чтоб пересмотреть свою оценочную базу: что такое хорошо, а что такое плохо. А бабам заодно может быть себе еще немецких тренеров присмотреть из бывших биатлонистов. Вон, Хенкель, например.
19:43
ЮКИ
НЕ плохо,но очень Х***о!!!
19:05