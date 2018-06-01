20:16 | Биатлон

Акимова и Услугина пропустят сезон из-за беременности

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Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын сказал, что Татьяна Акимова и Ирина Услугина не попали в состав команды на следующий сезон по причине беременности.

 - Обе отсутствуют в списке по женским причинам, - цитирует тренера ТАСС. -  Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет.

С полным составом команды вы можете ознакомиться здесь.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5256756

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

Губерниев старый стал, мышей не ловит. О половой жизни Акимовой даже теперь не в курсе

20:35

Serenky25

У женщин спасибо за Васнецову, но Акимова где? Ее нет в сборной? (Возмущался Губерниев). Он еще не знал, о том, какой сюрприз приготовила ему Татьяна. (((:

20:23

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