Акимова и Услугина пропустят сезон из-за беременности

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын сказал, что Татьяна Акимова и Ирина Услугина не попали в состав команды на следующий сезон по причине беременности.
- Обе отсутствуют в списке по женским причинам, - цитирует тренера ТАСС. - Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет.
С полным составом команды вы можете ознакомиться здесь.
rusfed 2.0
Губерниев старый стал, мышей не ловит. О половой жизни Акимовой даже теперь не в курсе
20:35
Serenky25
У женщин спасибо за Васнецову, но Акимова где? Ее нет в сборной? (Возмущался Губерниев). Он еще не знал, о том, какой сюрприз приготовила ему Татьяна. (((:
20:23