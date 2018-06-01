Акимова и Услугина пропустят сезон из-за беременности

Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын сказал, что Татьяна Акимова и Ирина Услугина не попали в состав команды на следующий сезон по причине беременности.

- Обе отсутствуют в списке по женским причинам, - цитирует тренера ТАСС. - Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет.

С полным составом команды вы можете ознакомиться здесь.